بعد إعلان وفاته.. من هو بابا الفاتيكان السابق بنديكتوس السادس عشر؟

أعلنت وكالة أنباء «رويترز»، اليوم السبت، وفاة بابا الفاتيكان السابق بنديكتوس السادس عشر.

ويعد البابا بنديكتوس السادس عشر، البالغ من العمر 95 عاما، أول بابا للكنيسة الكاثوليكية يتنحى منذ 600 عام، بسبب تقدمه في السن في عام 2013.

معلومات عن بابا الفاتيكان السابق بنديكتوس السادس عشر

وتستعرض «الوطن» في التقرير التالي أبرز المعلومات عن بابا الفاتيكان السابق بنديكتوس السادس عشر، على النحو التالي:

- جرى انتخاب الكاردينال الألماني جوزيف راتزينجر، رئيس المكتب العقائدي بالفاتيكان، لخلافة البابا يوحنا بولس الثاني ليصبح البابا رقم 265 للكنيسة الرومانية الكاثوليكية في عام 2005.

- غير اسمه ليصبح بنديكت السادس عشر.

- في عام 2009 عاد البابا بنديكت أثار ضجة إعلامية جديدة، بعد قرار رفع الحرمان الكنسي واستبعاد 4 أساقفة.

- تعرض لانتقادات واسعة في 2010 خلال زيارته لإسبانيا عندما انتقد تشريع قانون الإجهاض وزواج المثليين، وهاجم ما أسماه بـ«العلمانية العدوانية».

- يعتبر البابا بنديكت السادس الذي يبلغ من العمر 95 عامًا هو أول بابا يستقيل من منصبه منذ نحو 600 عام، بسبب حالته الصحية حسب ما جاء في الاستقالة.

- انتقل البابا بنديكتوس واسمه يوزف راتسينغر من القصر البابوي إلى دير سابق داخل حدائق الفاتيكان عندما تقاعد.

- كانت صحة البابا بنديكتوس السادس عشر الذي شكّلت استقالته من منصبه لأسباب صحية في العام 2013 مفاجأة، هشة منذ سنوات.

- قال البابا فرنسيس، في ختام آخر عظة الأسبوعية: «أطلب منكم جميعًا الصلاة من أجل البابا الفخري بنديكت السادس عشر الذي يدعم الكنيسة في صمت».

- طالب البابا فرنسيس الحاضرين بتذكر البابا السابق لأنّه مريض جدًا، ولنطلب من الله أن يساعده ويعزيه ويعضده في شهادة المحبة للكنيسة هذه التي يقدمها حتى النهاية.