بابا الفاتيكان: الضعفاء هم الضحايا الرئيسيون للجشع البشري

حذر بابا الفاتيكان فرنسيس «86 عاماً»، الناس من التعطش للسلطة والثروة، وشجب الحرب والفقر والظلم والطمع، وشجع في قداس عشية عيد الميلاد بـ«كاتدرائية القديس بطرس»، على عدم السماح بمرور عيد الميلاد دون فعل الخير، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأشار بابا الفاتيكان البابا فرنسيس، أمام حوالي 7000 شخص، إلى وجود خطر من أن ينسى الناس المعنى الحقيقي للعطلة، مشيرا إلى تفكيره في الأطفال الذين راحوا ضحايا للحرب والفقر والظلم.

بابا الفاتيكان: الرجال والنساء في نهمهم للثروة يلتهمون حتى جيرانهم

وقال بابا الفاتيكان، إن الرجال والنساء في العالم، في نهمهم للثروة والسلطة، يلتهمون حتى جيرانهم وإخوتهم وأخواتهم، متسائلا: «كم عدد الحروب وكم من الأماكن،، تُعامل فيها كرامة الإنسان وحريته بازدراء!»

ويعتبر قداس أمس السبت، العاشر منذ توليه بابا الفاتيكان كرسي البابوية، والأول الذي يسمح بوجود نحو 7000 شخص داخل الكنيسة بعد القيود التي كانت مفروضة على عدد الحضور بسبب فيروس كورونا، وفقا لما ذكرته إذاعة صوت ألمانيا «دويتشه فيله».

وأضاف بابا الفاتيكان فرنسيس، إن الضحايا الرئيسيون لهذا الجشع البشري كالعادة هم الضعفاء، منددا بالنهم للمال والسلطة والمتعة، وفقا لما ذكرته وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء.

ومن المقرر ان يقوم بابا الفاتيكان فرنسيس، اليوم الأحد، بتلاوة رسالته التقليدية: «بركة المدينة وبركة العالم» بعد قداس عيد الميلاد بالتقويم الغربي مباشرة.

وأمس الأول الجمعة،حمل أمين سر الفاتيكان الكاردينال بييترو بارولين، بركة البابا فرنسيس وتمنياته بعيد ميلاد سعيد إلى المرضى الصغار في «مستشفى الطفل يسوع للأطفال» في العاصمة الإيطالية «روما».

الكاردينال بارولين يؤكد تضامن البابا مع أطباء «مستشفى الطفل يسوع»

وأكد الكاردينال بارولين، متحدثا إلى الأطباء والممرضين والممرضات في «مستشفى الطفل يسوع للأطفال»، تضامن البابا فرنسيس وقربه، وأضاف أمين سر الفاتيكان، أن ما يقومون به يشكل إسهاما صغيرا في بناء السلام أمام «حرب» لا تبدو هناك آفاق لحل لها، وفقا لما ذكره موقع «فاتيكان نيوز».