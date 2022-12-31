أفادت وكالة رويترز للأنباء، في نبأ عاجل وفاة بابا الفاتيكان السابق بنديكتوس السادس عشر.

وكان البابا فرنسيس قال إنَّ سلفه بنديكتوس السادس عشر مريض للغاية، وطلب من جموع المصلين في الفاتيكان الصلاة من أجله.

أول بابا للكنيسة الكاثوليكية يتنحى منذ 600 عام

ويعد البابا بنديكتوس، البالغ من العمر 95 عامًا، أول بابا للكنيسة الكاثوليكية يتنحى منذ 600 عام، بسبب تقدمه في السن في عام 2013.

وطلب البابا فرنسيس، في نهاية الاجتماع الأخير هذا العام، من الناس أداء «صلاة خاصة للبابا بنديكتوس».