بابا نويل وراكب حمار.. «مصطفى» يحتفل بعيد الميلاد في دمياط على طريقته

راكبا حمار ومرتديا ملابس بابا نويل وممسكا بالهدايا لتوزيعها على الأطفال في قريته.. على طريقته الخاصة يحتفل ابن دمياط، مصطفى عبدالباسط النواوي، بأعياد رأس السنة الميلادية 2023، طامعا في إدخال البهجة والسرور على أبناء قريته «الشعراء»، وخاصة الأطفال ممن ينتظرون المناسبات السعيدة للاحتفال في الشوارع.

«هدفي إني أفرَّح الأطفال ونعمل احتفال مختلف برأس السنة ونلعب معاهم ونقضي وقت سعيد»، بهذه الكلمات بدأ مصطفى عبدالباسط النواوي حديثه لـ«الوطن»، مؤكداً أن الفكرة هي كانت بمساعدة عدد من أصدقائه الذين اقترحوا أن ننفذ فكرة مختلفة لإدخال السرور على الجميع بمناسبة رأس الأسرة فقررنا البدء في تنفيذها والتجول في الشوارع.

توزيع الهدايا على الأطفال من بابا نويل

وتابع «مصطفى» والذي يعمل ستورجي موبيليا، «اشتريت لبس بابا نويل وجيت الحمار اللي اسمه بندق واشتريت هدايا حطيتها في جردل الدهانات وبدأت أوزع في الشارع وأفرح الأطفال»، موضحاً أن الفكرة لقيت استحسانا كبيرا من أهالي قريتي الشعراء في دمياط، وما يهمنا تحقق بإدخال السعادة إلى قلوب الأطفال .

مصطفى: فكرتي إسعاد الأطفال في قريتي

وأضاف، أن البعض انتقده عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب محاولته الاحتفال بطريقة مختلفة، قائلا «مش عارف اللي بينتقدني وبيهاجمني مش عايزنا نفرح ولا عايز إيه بالضبط، أنا قدمت احتفال مفيهوش إساءة لحد ولا هجوم على حد أنا كل الفكرة إني أسعد الأطفال في قريتي مش أكتر»، مشيراً إلى أن احتفالاته مستمرة خلال الأيام المقبلة احتفالا بعيد الميلاد.

وأوضح، أنه عمله إستورجي موبيليا يبدأ في الساعة 9 صباحا وينتهي قرب المغرب، مشيراً إلى أن أصدقاءه «الصنايعية» يجلسون معه عقب الانتهاء من العمل والاحتفال في الشارع بأعياد رأس السنة الميلادية 2023.