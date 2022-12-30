بابا نويل يوزع الهدايا على الزائرين في ملاحات بورفؤاد ببورسعيد

نظمت شركة ملاحات المكس للملاحات المسؤولة عن جبال الملح المزار السياحي في بورسعيد، احتفالًا برأس السنة الميلادية الجديدة، وارتدى أحد الأشخاص زي بابا نويل، ووزع هدايا تذكارية على الزائرين بجبال الملح.

حفل بالدي جي

وقال ممدوح منير عطية، رئيس مجلس إدارة إحدى شركات الاستثمار العقاري القائم بعملية تطوير ملاحات بورفؤاد ببورسعيد، إنه جرى الاحتفال اليوم برأس السنة الميلادية بعمل حفل على أنغام موسيقى، «الدي جي»، والاستعانة بشخص يرتدي ملابس بابا نويل، وتوزيع الهدايا على الزائرين من رحلات اليوم الواحد التي تشهدها ملاحات بورفؤاد خاصة يوم الجمعة.

وقال «منير»، إن جبال الملح بدأ يذاع صيتها وتستقبل جاليات أجنبية، بالإضافة إلى العربية خاصة من سوريا والشام.

تطوير جبال الملح

وأضاف المهندس «منير»، أنه جرى تطوير جبال الملاحات لتناسب مع كثافة أعداد رحلات اليوم الواحد، حيث تمت إضافة دورات مياه وكافتريات متنقلة لتقديم المشروبات والعصائر لخدمة الزائرين وبوابة للدخول وأخرى للخروج لسهولة دخول الباصات لمنع تكدس الشوارع المطلة على الملاحة وتمت الاستعانة بشركة أمن، وتنظيم الحركة داخل جبال الملح، وتأمين خط السير ولعدم إتلاف الملح من الزائرين مع بوابات أمن داخل الملاحات لتسهيل دخول السيارات بمختلف أنواعها.