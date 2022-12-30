فتيات يحتفلن برأس السنة على كورنيش الإسكندرية.. «بابا نويل وشجر الكريسماس»

ارتدت مجموعة من الفتيات ملابس بابا نويل وأشجار الكريسماس، لينشرن البهجة على كورنيش الإسكندرية قبل ليلة واحدة على رأس السنة 2023، ضمن احتفالية مميز نظمتها مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، لوداع العام الجاري.

احتفالية صاحبها سقوط أمطار على الكورنيش، إلا أن البهجة استمرت وأخذن الفتيات يرقصن رقصات الكريسماس بين الأمطار وكأنها احتفالية في أجواء أوروبية مميزة.

احتفالية الكريسماس الرياضية على كورنيش الإسكندرية

«الاحتفالية ضمن برنامج منشطي الأحياء السكنية في منطقة سبورتنج وشارك بها 200 فرد، في أجواء شتوية لكنها مميزة لسكان اسكندرية» هكذا تحدثت الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية.

تشجيع على الرياضة بعروض بابا نويل

وأضافت «الشريف»، في تصريحات صحفية على هامش الاحتفالية الرياضي مع ختام السنة، أن فتيات الإسكندرية الصغار قدمن عروض استعراضية بسيطة احتفالا برأس السنة مستغلين ارتدائهن ملابس بابا نويل وشجرة الكريسماس ما أضاف بهجة للحضور وتشجيع على الرياضة.

مشروع منشطي الأحياء في الإسكندرية

وأكدت أن مشروع« منشطي الأحياء» ينفذ منذ أكثر من ثلاث سنوات ويهدف إلى بناء الإنسان المصري، التي أطلقتها القيادة السياسية ويعكس مدى اهتمامها بالشباب، التي تتضافر جهود مؤسسات الدولة لتنفيذها، مما سيكون له الأثر البالغ على الإنسان المصري على كل المستويات، الأمر الذي يؤدي لتوسيع قاعدة الممارسين للرياضة بوجه عام.