تأجيل محاكمة متهمين بقضية «كفن عين شمس» في مخالفات مبان لـ14 يناير

قررت محكمة جنح عين شمس، المنعقدة في محكمة شمال القاهرة بالعباسية، اليوم السبت، تأجيل جلسة محاكمة عدد من المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«كفن عين شمس»، والذين يواجهون تهمة مخالفة مبان، لـ14 يناير، لحضور المتهمين.

وأفاد المتهمون، بأنَّهم استخرجوا شهادات من الحي تفيد تصالحهم في 13 قضية مخالفة مبان، وذلك على خلاف الحقيقة.

إحالة المتهمين لمحاكمة عاجلة

وأحالت النيابة العامة المتهمين إلى المحاكمة العاجلة، بعد أن ثبت تورطهم في عدد من القضايا، وكان من بينها مخالفات المباني التي تنظرها هيئة المحكمة، واستعراض القوة ضد عدد من المجني عليهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«كفن عين شمس»، فضلًا عن جرائم التزوير التي عُوقب عدد منهم بالسجن المؤبد.

وقضت محكمة الجنح، في وقت سابق، برئاسة المستشار محمد سليمان، بقبول الاستئناف في القضية رقم 20610/22432، بقبول الاستئناف في قضية كفن عين شمس، ومخالفات المباني المتهم فيها أحمد نصر الدين مرغني، وعز الدين نصر إبراهيم، ومراد نصر فرغلي، وتامر جمال مرغني، وقضت ببراءة المتهمين ورفض استئناف النيابة العامة.