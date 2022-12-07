تأجيل محاكمة 9 متهمين في قضية «كفن عين شمس» لـ21 ديسمبر

أجلت محكمة مصر الجديدة برئاسة المستشار علاء عوض، جلسة محاكمة 9 متهمين مَحبوسين على ذمة القضية رقم 15894 لسنة 2021م جنح النزهة المعروفة إعلاميًا «المرغٰنية كفن عين شمس» لجلسة 21 ديسمبر، لتقديم المستندات وعرض باقي المتهمين على نيابة عين شمس الجزئية لعمل صحة إفراج في عدة قضايا.

صدر القرار برئاسة المستشار خليفة مسعود وعضوية المستشارين سمير جابر وخالد رمضان والسكرتير حسين الشال.

تزوير في محررات رسمية

وفي وقت سابق أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار محمد أحمد عطية، حكمها على 7 متهمين، من بينهم متهمين بقضية كفن عين شمس بتهمة تزوير في محررات رسمية في القضية رقم 693 لسنة 2022 جنايات حلوان.

وقضت المحكمة بمعاقبة أسماء سند محمود، بالحبس سنة مع الشغل، وعزل من الوظيفة، ومعاقبة محمد سعيد محمد بالسجن المؤبد، ومعاقبة محمد سيف الدين محمد بالسجن المؤبد، ومعاقبة أحمد نصر الدين فرغلي بالسجن مؤبد، ومعاقبة مراد نصر الدين فرغلي بالسجن المؤبد، ومعاقبة عز الدين نصر الدين فرغلي بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، ومعاقبة عمر صلاح مرغني إبراهيم بالسجن المشدد لمدة 15 سنة.