محاكمة متهمي «كفن عين شمس» في 13 قضية مخالفات مباني بعد قليل

تستكمل محكمة جنايات شمال القاهرة، بعد قليل، جلسة محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«كفن عين شمس»، لاتهامهم في 13 قضية مخالفات مباني.

الاستعلام عن شهادات التصالح

وأجلت هيئة المحكمة الجلسة الماضية، إلى جلسة اليوم، للاستعلام عن الشهادات المقدمة لحي عين شمس والتي تفيد بتصالح المتهمين في قضايا مخالفات البناء.

قبول الاستئناف

وفي وقت سابق، قضت محكمة جنح مستأنف عين شمس، برئاسة المستشار محمد سليمان، بقبول الاستئناف في القضية رقم 20610/ 22432، بقبول الاستئناف في قضية كفن عين شمس، ومخالفات المباني المتهم فيها أحمد نصر الدين مرغني، عز الدين نصر إبراهيم، ومراد نصر فرغلي، وتامر جمال مرغني، وقضت ببراءة المتهمين ورفض استئناف النيابة العامة.

معاقبة 7 متهمين

وعاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار محمد أحمد عطية، في وقت سابق، 7 متهمين بينهم متهمون في القضية رقم 693 لسنة 2022 جنايات حلوان، بتهمة تزوير في محررات رسمية، بالحبس سنة مع الشغل، وعزل من الوظيفة للمتهمة أسماء سند محمود.

كما عاقبت المتهم محمد سعيد محمد، بالسجن المؤبد، ومعاقبة محمد سيف الدين محمد بالسجن المؤبد، ومعاقبة أحمد نصر الدين فرغلي بالسجن المؤبد، ومعاقبة مراد نصر الدين فرغلي بالسجن المؤبد، ومعاقبة عز الدين نصر الدين فرغلي بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، ومعاقبة عمر صلاح مرغني إبراهيم بالسجن المشدد لمدة 15 سنة.