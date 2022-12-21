استكمال محاكمة 9 متهمين في قضية «كفن عين شمس».. اليوم

تستكمل محكمة مصر الجديدة، بعد قليل، جلسة محاكمة 9 متهمين مَحبوسين على ذمة القضية التي حملت رقم 15894 لسنة 2021 جنح النزهة، والمعروفة إعلاميًا بـ«كفن عين شمس».

تأجيل لتقديم المستندات

وكانت هيئة المحكمة، أجلت الجلسة الماضية، إلى جلسة اليوم الأربعاء، لتقديم المستندات وعرض باقي المتهمين على نيابة عين شمس الجزئية لاتخاذ إجراء بشأن صحة إفراج في عدة قضايا.

وتُعقد الجلسة برئاسة المستشار خليفة مسعود وعضوية المستشارين سمير جابر وخالد رمضان وأمانة سر حسين الشال.

السجن ما بين عام والمؤبد

ونظرت محكمة جنايات القاهرة الجديدة، المنعقدة في التجمع الخامس، في وقت سابق، محاكمة 7 متهمين من بين المتهمين التسعة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«كفن عين شمس»، في القضية رقم 693 لسنة 2022 جنايات حلوان، ويواجهون فيها تهمة التزوير في محررات رسمية، بالسجن من سنة وحتى المؤبد.

وضمت قائمة المتهمين الذين قضت المحكمة بمعاقبتهم «أسماء سند محمود بالسجن لمدة عام مع الشغل، وعزل من الوظيفة ومعاقبة محمد سعيد محمد، محمد سيف الدين محمد، أحمد نصر الدين فرغلي، ومراد نصر الدين فرغلي بالسجن المؤبد».

وعاقبت المتهم عز الدين نصر الدين فرغلي بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، وعمر صلاح مرغني إبراهيم بالسجن المشدد لمدة 15 سنة.