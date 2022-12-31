حصاد تحالف القوى المدنية من أجل المناخ في 2022.. مبادرات وفعاليات مثمرة

أعلنت جمعية تنمية وطن للمجتمعات المحلية وحقوق الإنسان «مشروع وطن» ومؤسسة مناخ أرضنا للتنمية المستدامة، ومركز خدمات التنمية عن تدشين وإطلاق تحالف القوى المدنية من أجل المناخ.

وكانت فكرة التحالف خاطر ومخرج لبعض الموائد المستديرة التى تم تنفيذها فى مبادرة الطريق إلى قمة المناخ السابع والعشرين، إحدى مبادرات جمعية تنمية وطن في إطار برنامج نحو الجمهورية الجديدة بشراكة مركز خدمات التنمية ووزارة الشباب والرياضة ووزارة البيئة المصرية.

وضم التحالف كلا من جمعية حواء المستقبل، الجمعية القبطية للرعاية الاجتماعية، جمعية صوت طلاب مصر، جمعية عين البيئة، جمعية تنمية السياحة بدهشور ، مؤسسة مصر الحلم للتنمية والتطوير، المؤسسة الخضراء لاصدقاء البيئة والتنمية المستدامة جيفريسد ، مؤسسه القيادات المصرية للتنمية LEAD ،مؤسسة صلاح الدين احمد للتنمية ، مؤسسة ازرع شجرة ،جمعية بيئة بلا حدود، مؤسسة الرواد للمشروعات والتنمية ،مؤسسة استدامة جودة الحياة للتنمية والتطوير، الجمعية المصريه للحفاظ على التراث والبيئة والأسرة، وذلك من ضمن مؤسسات المجتمع المدني الحاصلة على صفة مراقب لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين والمهتمين بقضايا البيئة والمناخ، وكانت فكرة التحالف أنها تضم شبكة من العلاقات تضم نفس المبادئ والقيم وتكمن قوة التحالف في استقلالية الأطراف عن بعضها البعض وترابطها في نفس الوقت.

أهداف التحالف

ـ دعوة مؤسسات المجتمع المدني لتوحيد الجهود وتوسيع نطاق وقاعدة الدعم المتاحة لأهداف الدعوة من خلال العمل الجماعي المشترك بما لا تستطيعه هيئة واحدة منفردة.

ـ يعزز شرعية الإجراءات والسياسات والبرامج بحيث تضمن سهولة الوصول للنتائج المرجوة.

ـ توفير منتدى لتبادل المعلومات ليسهل إيصال المعلومة لكل الأطراف الأخرى وبناء خطة عمل كاملة.

ـ تحقيق انتشار أوسع نطاقا داخل المجتمع.

ـ ضرورة التخفيف والحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، والحاجة إلى تغيير الأنظمة الموروثة لاستخراج المواد، ونقلها، وتوزيعها، وتوليد الطاقة، وإنتاج السلع، وتقديم الخدمات، وطرق الاستهلاك، وطرق التخلص منها، والتمويل.

ـ حماية حقوق الإنسان التي قد تتأثر من جراء التغيرات المناخية وتحقيق العدالة المناخية من اجل تعزيز فرص للأجيال القادمة.

ويتبنى التحالف مجموعه من الرسائل الأساسية :

ـ فلنتشارك جميعا من اجل العدالة المناخية .

ـ لن يتخلف احد عن الركب.

ـ التنمية المستدامة تتطلب حلولاً متكاملة لقضايا المناخ.

ـ الاستثمار في حلول ناجحة لمشاكل المناخ على المدى الطويل يساعد على إعداد العالم للمستقبل .

ـ ضمان التوزيع العادل للموارد دون أي تمييز وضمان عدم التخلي عن أي شخص هو جزءٌ لا يتجزأ من تحقيق أهداف التنمية المستدامة .

ـ التعاون الدولي والمشترك بين القطاعات يخلق فوائد مشتركة لزيادة القدرة على المقاومة .

ويعمل التحالف على تعزيز أواصر التعاون والتواصل مع كافة الجهات والهيئات والشبكات والتحالفات الدولية والإقليمية والمحلية من أجل قضية المناخ في سبيل الحفاظ على سلامة واستدامة الكوكب الأزرق ولتحقيق العدالة المناخية من أجل أجيال قادمة وللحفاظ على مكتسباتهم من الطبيعة التى حبانا بها الله ولصيانة حقوقهم الحالية والمستقبلية. وفى خلال فترة المؤتمر وما بعد ذلك سيكون للتحالف دور فعال فى رصد كافة الخطوات وتقديم المقترحات.

ونفذ التحالف عدد من المبادرات بمختلف محافظات الجمهورية استعداد لاستضافة المؤتمر وذلك في اطار برنامج (نحو الجمهورية الجديدة ) تنفيذا لتوجهات القيادة السياسية نحو بناء الجمهورية الجديدة . وكانت المبادرات :

1- مبادرة سفراء المناخ والبيئة : حيث تم تنفيذ المبادرة مرحلة اولي بمحافظة قنا والجيزة

وتم تنفيذ تدريب مرحلة ثانية بعدد 27 محافظة للتوعية بقضايا التغيرات المناخية وهدفت المبادرة الي رفع وعي الطلائع باهمية الحفاظ علي البيئة والحد من استخدام البلاستك وأشار محمد أبو سريع منسق المبادرة بمحافظة الجيزة ان هدفنا تمكين الشباب من نشر ثقافة الحفاظ علي البيئة لاقرانهم .واشار محمود يس منسق عام المبادرة ان المبادرة عملت علي تأهيل 1260 طليع بجميع المحافظات ليكونوا نواة للتغير بمجتمعاتهم وايضا تم الخروج بعدد 20 مبادرة مجتمعية وسيتم تقديم الدعم لهم علي مدار العام الجديد .

2- مبادرة فانتاستيك : والتي استهدفت قطاع القنال . وهدفت المبادرة الي العمل علي تعزيز الهوية البصرية عن طريق تجميل اسوار الشوارع وتوحيد النسق الجمالي .وتم تاهيل 90 من الشباب بمحافظات الإسماعيلية وبورسعيد والسويس علي قضايا التغيرات المناخية وتنفيذ معرض للمشغولات المعاد تدويرها وأشارت أسماء عبد الرحيم منسق المبادرة ان المعرض سيكون بصفة دائمة لدعم الشباب وذوي الإعاقة وان الهدف من توحيد النسق الجمالي هو تعزيز الانتماء لدي الشباب فبلدنا تستحق ان نعمل من اجلها .

3- مبادرة عزبة البرج صديقة للبيئة وذلك بمحافظة دمياط حيث استهدفت المبادرة توعية الصيادين بأهمية الحفاظ علي الثروة السمكية والحياة البحرية حيث تم توعية 40 من الصيادين علي الهدف 14 من اهداف التنمية المستدامة حيث لهم دور فعال في الحفاظ علي الثروة السمكية وأشار ايمن الافندي مسئول المبادرة ان فئة الصيادين مهمشة في مجال التوعية حيث ذكر احد المتدربين بالمبادرة اول مرة حد يهتم بينا ويحاول يفهمنا دورنا واحنا بنحب بلدنا وبنحب رئيسنا ربنا يعينه ويحميه.

4- مبادرة كنوز الأرض الحمراء والتي نفذت في شبه جزيرة سيناء حيث ارض الفيروز وذلك لما حباها الله من طبيعة خلاقة ونوهت منار ماهر ونورهان فرج ان المبادرة استهدفت دمج وتوعية الشباب بقضايا التغيرات المناخية والترويج لأهل المدن عن الأنشطة التي تقوم بها الدولة في مجال البيئة وكانت من مخرجات المبادرة تنفيذ 6 لوحات فنية من عمل الأطفال تحكي عن الطبيعة الخلابه للمحافظة وتم تاهيل عدد 320 من الشباب للتوعية بقضايا التغيرات المناخية وتنفيذ 7 حملات تنظيف للشواطئ وذلك بدعم الجهات التنفيذية بالمحافظات المذكورة .

كما كانت إحدى المشاركين بالمبادرة وسفيرة المبادرة لجين عبد الرحيم خريجة كلية آداب والتي ذكرت انا مبسوطة بمشاركتي في حماية البيئة وهساعد كل زمايلي اننا يكون لينا دور فعال في الحفاظ علي كوكبنا وكانت لجين احد متدربي برنامج سفراء التنمية التي نفذته جمعية تنمية وطن بالتعاون مع وزارة التخطيط وعمل البرنامج علي توعية ذوي الإعاقة بالاهداف الإنمائية .

5- مبادرة الطريق الي قمة المناخ way to cop 27 والتي نفذت بقطاعات القاهرة الكبرى وقطاع الصعيد والدلتا وقطاع بحري وذلك في اطار الحوار الوطني للاستراتيجية الوطنية للمناخ 2050 حيث يتم دمج كافة القطاعات في تنفيذ السياسات وأشارت حبيبة زين الدين ان المبادرة كان هدفها الأساسي هو اشراكنا كشباب في وضع وتنفيذ السياسات واثنت علي دعوتنا لتمثيل الشباب في تدشين الاستراتيجية الوطنية للمناخ 2050 .

6- نموذج محاكاة مؤتمر الأطراف السابع والعشرون والذي نفذ بعروس البحر المتوسط بمشاركة 1000 من الشباب وتم حضور الختام بمشاركة 400 متطوع وأشار الباحث فاروق حسين ان الهدف من النموذج هو اشراك الشباب في عملية صنع القرار حيث الشباب هم امل الغد واشار انه تم الخروج بعدد 4 ورقات بحثية وتم رفعها لصناع القرار قبل انعقاد قمة الأطراف السابع والعشرون واثني علي مشاركته الفعاله في مؤتمر قمه الأطراف وأشاد بجهود الدولة المصرية لاستضافة المؤتمر .

7- مبادرة أبو منيسي قرية مستدامة :تم تنفيذ المبادرة بمحافظة كفر الشيخ وأشار محمد خالد منسق المبادرة انها عملت علي خلق شبكة محلية علي مستوي القرية لدراسة المشاكل والحلول لها عن طريق توظيف مواردهم المتاحة بالتشارك وتم عقد اجتماعات متتاليه والخروج بخطة عمل لجعل قريتهم اكثر استدامة وأشاد بتعاون الجهات المعنية بالمحافظة وذكر ان حلمه ان يتم تعميم المبادرة بكل المحافظات فنحن جميعا شركاء في التنمية .

واستعرضت د شيماء القصاص منسق وامين عام التحالف كشف حساب ما قدمه التحالف خلال مدة المؤتمر وعرضت خطوات التحالف للفترة المقبلة حيث شارك التحالف بمجموعة من الفعاليات خلال قمة المناخ COP27 بشرم الشيخ في المنطقتين الخضراء والزرقاء، ولعل أبرزها:

1- تواجدت الجمعية في الجناح الخاص بنا في المنطقة الخضراء وتعريف المشاركين بأنشطة التحالف وفعالياته داخل المحافظات، وتم عرض العديد من المنتجات الخاصة بورش العمل لإعادة التدوير التي تم تنفيذها سابقا داخل عدة محافظات من خلال دمج ذوي الهمم ومشاركتهم في المعرض .

2- تنفيذ عدد 8 وقفات ومظاهرات للمطالبة بالعدالة المناخية للعدالة الافريقية ، والحفاظ على الأمن المائي، والحياة البحرية وذلك بالمنطقة الخضراء و شارك نشطاء من 9 دول غير المصريين وما يقرب من ١٤ منظمة محلية ودولية، مطالبين ببعض الحقوق المناخية منها التزام الدول المتقدمة بتعهداتها وتمت المطالبة أيضا بأن يكف الجميع عن الشعارات ويجب أن نتحول الى الفعل والالتزام.

3- تنفيذ عدد 3 وقفات امام المنطقة الزرقاء للمناداة بالعدالة المناخية .

4- تنفيذ عدد 4 وقفات بالمنطقة الزرقاء للمطالبة بالعدالة المناخية .

5- تنفيذ وقفة بعنوان من اجل الجميع داخل المنطقة الزرقاء ردا علي بعض المنظمات الحقوقية التي حاولت فرض اجندتها وتسييس المؤتمر فرسالتنا الا يتخلف احد عن الركب

6- تنفيذ مسيرة هي الأكبر من نوعها في قمة المناخ باسم "تحالف القوى المدنية من أجل المناخ" وبمشاركة أكثر من 5000 شخص من اعضاء التحالف وطلاب جامعة الملك سلمان وتم تسليم بيان رسمي لسكرتارية الاتفاقية .

7- تنفيذ جلسة نقاشية بالمنطقة الزرقاء بجناح المجتمع المدني وسط حضور واسع من المجتمع المدني المصري والدولي والسادة النواب والمسؤولين، وذلك تحت عنوان: Our planet our Future

8- تنفيذ جلسة نقاشية بالمنطقة الزرقاء بجناح المجتمع المدني وسط حضور واسع من المجتمع المدني المصري والدولي والسادة النواب والمسؤولين، وذلك تحت عنوان: Toward future implementation mechanisms وذلك بحضور د مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة حيث استعرضت ملامح المبادرة الرئاسية " المرأة الافريقية والتكيف مع تغيير المناخ " والتي تهدف الي ترجمة السياسيات والقرارات الي أفعال وأعلنت التعاون والتنسيق مع التحالف علي المبادرة علي ان تكون لها اختصاصات في جميع الدول .

9- تنفيذ عدد 3 موائد مستديرة لمناقشة دور المجتمع المدني في التصدي للتغيرات المناخية، والخطط المستقبلية واهمية التنفيذ لمواجهة التغيرات المناخية والخروج بعدد من المبادرات والتوصيات .

وأعلنت القصاص خطة التحالف خلال العام الجديد انه سيتم العمل علي تمكين منظمات المجتمع المدني وبناء قدراتهم لمعالجة اثار تغيير المناخ وسيعمل التحالف علي تمكين كوادر قيادية شبابية وسيعمل أيضا كمرصد لمتابعة وتنفيذ السياسيات حيث انطلق التحالف اخر ديسمبر من محافظة البحر الأحمر بدءا بعقد لقاء للجمعيات الاهلية بمحافظة البحر الاحمرو بمشاركة صناع القرار بالمحافظة وتم اطلاق استمارة التسجيل للجمعيات الأهلية واستكمل التحالف ورشة تدريبة لشباب محافظة البحر الاحمر وذلك ضمن برنامج وطني للتوعية بقضايا التغيرات المناخية والبعد البيئي في رؤية الدولة 2030 والذي يستهدف ثقل مهارات الشباب بكافة المحافظات واستمر التدريب لمدة اسبوع بالشراكة مع فرع جامعة جنوب الوادي بمحافظة البحر الاحمر .

وأشادت القصاص بجهود القيادة السياسية والخطوات التي تتخذها الدولة في مشاركة الشباب في المفاوضات عند اتخاذ القرارات وتضمينهم في صياغة السياسات المتعلقة بالمناخ وكذلك في تنفيذها وذلك لان ليس الشباب مجرد ضحايا لتغير المناخ فهم مساهمون مهمون في العمل المناخي فمهم صناع التغيير .

كما أوضح الدكتور هشام عيسى مدير البرامج بمركز خدمات التنمية وعضو تحالف القوى المدنية بتبنى التحالف لعدد من الملفات والبرامج التى تترجم توصيات مؤتمر الأطراف الى افعال والتى تركز على دمج فئات المجتمع بأليات مواجهة الأثار السلبية للتغيرات المناخية والتى من المفترض تنفيذها بالتعاون مع عدد من الشركاءعلى كافة المستويات المحلى والحكومى والدولى أيضاً .فشعارنا هو معا من اجل التنفيذ .