أمين التحالف الوطني لقناة القاهرة الإخبارية: 2022 شهد طفرة في أداء المجتمع المدني

قالت نهى طلعت، أمين التحالف الوطني للعمل الأهلي، إن عام 2022 شهد طفرة كبيرة في أداء المجتمع المدني بمصر كانت منتظرة منذ سنوات؛ إذ يوجد لديه أنشطة كثيرة تمس بشكل مباشر حياة المواطن، خاصة أن في مصر صروحًا تعليمية وطبية وخدمية لديها أكثر من 100 سنة تخدم المواطنين، والسبب الرئيسي وراء إنشائها جهود المجتمع والتطوع والتكافل والتضامن الاجتماعي.

وأضافت خلال مداخلة لقناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الثلاثاء، أنه بإعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن 2022 عام المجتمع المدني وقت إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في سبتمبر 2021، كانت فرصة عظيمة للنظر إلى مؤسسات المجتمع المدني في مصر، على أنها شريك فاعل في التنمية، ولديها دور ومساهمة مقدّرة في ملفات كاملة، وأنها تساهم بـ30 أو 40% من إجمالي الجهود فيها مثل ملف الصحة والتعليم المجتمعي وغيرهما من الملفات.

وتابعت، تعتبر دعوة الرئيس السيسي، في يناير الماضي خلال توصيات منتدى شباب العالم لإجراء حوار مجتمعي بين مؤسسات المجتمع المدني سواء المحلية أو الدولية مع الشباب، شرارة البدء لنشاط موسع وكبير، انضم له عدد كبير من مؤسسات المجتمع المدني، ونحن نتحدث عن أن عدد الجمعيات الأهلية المسجلة في مصر والناشطة الفاعلة يتخطى حاجز 52 ألف جمعية أهلية منتشرة في كل محافظات مصر.