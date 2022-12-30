أمين مجلس المياه العربي لقناة «القاهرة الإخبارية»: التاريخ سيذكر ما حققته استضافة مصر لقمة المناخ

قال الدكتور حسين العطفي، الأمين العام للمجلس العربي للمياه، إن التاريخ سيذكر ما حققته استضافة مصر لقمة المناخ، ويحسب للقيادة السياسية المصرية والحكومة المصرية هذا الزخم، والاستعداد لهذه الاستضافة، لكي تخرج منها مبادرات تدعم بها مصر الدول التي تعاني من تأثيرات التغيرات المناخية سواء الاقتصادية أو الاجتماعية خصوصا الدول النامية والدول الأكثر احتياجا.

وأضاف خلال استضافته ببرنامج «ثم ماذا حدث» الذي يقدمه الإعلامي جمال عنايت على شاشة «القاهرة الإخبارية»، «المواطنون الأكثر فقرا والأقل قدرة والأكثر احتياجا هم من يدفعون فاتورة تغير المناخ، فنحن نتحدث عن المجتمعات الهشة والدول النامية».

وتابع: «مصطلح العدالة المناخية يصب في العدالة الاجتماعية، وأما تكون 20 دولة في العالم تتسبب في 80% من الانبعاثات الحرارية المسببة لتغير المناخ، فنحن أمام مشكلة كبيرة، وهذه الدول عليها التزامات خصوصا أنها دول صناعية كبرى وهي التي تؤثر في هذه الأزمة، وكان هناك اتفاقات في بداية اجتماعات كوب أن يكون هناك التزامات على هذه الدول، ولم توفي هذه الدول بتعهداتها السابقة إلى الآن».