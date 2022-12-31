أحمد سعد يحتفل بعيد زواجه من علياء بسيوني بفيديو ورسالة خاصة

حرص الفنان أحمد سعد على الاحتفال بعيد زواجه من علياء بسيوني، وذلك من خلال منشور عبر صفحته الخاصة على إنستجرام.

وشارك الفنان أحمد سعد جمهوره، فيديو جمع لقطات له مع زوجته ومكتوب عليه تاريخ زواجهما، وعلق عليه: «عدت سنه حبيتك فيها أكتر شيء وهتيجي سنة انتي فيها كل شيء».

الجمهور يهنئ أحمد سعد بعيد زواجه

وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع المنشور الذي شاركه أحمد سعد، وانهالوا بالتعليقات عليه، متمنين لهم السعادة في السنين المقبلة.

يذكر أن الفنان أحمد سعد جاء مؤخرا ضمن قائمة الأكثر استماعا على موقع يوتيوب على المستويين المصري والعربي، التي تضم 50 أغنية.

وشارك أحمد سعد في الـ 50 أغنية، بأربعة أغنيات؛ صوت العيد وعليكي عيون ووسع وسع وسايرينا يا دنيا.