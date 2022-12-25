أحمد سعد أكثر المطربين استماعا بالوطن العربي على «يوتيوب» في 2022

كشف موقع الفيديوهات العالمي «يوتيوب» أن الفنان أحمد سعد هو أكثر المطربين المصريين والعرب تواجدا في قائمة الأكثر استماعا بالوطن العربي في 2022، والتي تضم 50 أغنية عربية.

«صوت العيد» أكثر أغنيات أحمد سعد استماعا في 2022

شارك أحمد سعد بأربعة أغنيات وهي «صوت العيد» التي قدمها مع الطفلة سيليا في المركز الثالث وأغنية «عليكي عيون» التي تجاوزت 190 مليون مشاهدة وأغنية «وسع وسع» وأخيرا أغنية «سايرينا يا دنيا» التي طرحت ضمن فيلم من أجل زيكو.

«عليكي عيون» تجاوزت 190 مليون مشاهدة

أحمد سعد كان أكثر المطربين المصريين «تريند» على موقع يوتيوب لأغلبية أغنياته التي أصدرها خلال العام وكان من بينها أغنية «إيه اليوم الحلو ده» التي جاءت ضمن فيلم «عمهم».

أحمد سعد طرح ما يقرب من 15 أغنية

يذكر أن أكثر الأغنيات العربية استماعا لعام 2022 هي أغنية إليسا وسعد لمجرد «من أول دقيقة» التي حققت ما يقرب من 312 مليون مشاهدة عبر العالم، وهي الأغنية التى طرحت في شهر سبتمبر الماضي.