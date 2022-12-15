أحمد سعد عن حفله في السعودية: شكرا لجمهور الوطن العربي

أعرب الفنان أحمد سعد، عن سعادته بحفله الغنائي الذي أقيم في السعودية منذ أيام.

ونشر «سعد» عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، مجموعة صور من الحفل وعلق عليها قائلا: من أقرب الحفلات إلى قلبي، شكراً لجمهور السعودية وشكراً لجمهور الوطن العربي على التفاعل الجميل دايماً.

حفل أحمد سعد في السعودية

واحيا أحمد سعد منذ أيام حفل غنائي ناجح في السعودية ضمن حفلات موسم الرياض، رفع الحفل شعار كامل العدد حيث نشر سعد عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، فيديو له خلال صعوده على خشبة مسرح الحفل، علي أنغام أغنيته الشهيرة «إيه اليوم الحلو ده»الذي تفاعل الجمهور السعودي معه بالهتافات.

وتصدر أحمد سعد مؤخرا قائمة الفيديوهات الموسيقية الأكثر مشاهدة بأغانيه التي رددّها الكثيرون في أنحاء المنطقة العربية ويليه مغنّي الراب ويجز من مصر والفنانة اللبنانية ميريام فارس.