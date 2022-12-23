حصاد 2022.. أحمد سعد يكتسح سوق الأغاني «السنجل» وويجز يظهر في المونديال

شهد عام 2022 إصدار ما يقرب من ألف أغنية سنجل على مستوى الوطن العربي بشكل احترافي، مع تراجع كامل للألبومات الغنائية، بعد قرار أهم الشركات بإصدار ألبوماتها ديجيتال.

الأغنيات السنجل

وشهد العام الذي أوشك على الانتهاء إصدار ما يقرب من 1000 أغنية مصرية وعربية، شهد عدد منهم نجاحا كبيرا على المستوى المصري والعربي على أبرزهم 3 أغنيات للفنان أحمد سعد، وهي «عليكي عيون، ووسع ووسع، واليوم الحلو ده»، التي صدرت ضمن فيلم عمهم.

إضافة إلى أغنية الغزالة رايقة للطفل محمد أسامة، والتي قدّمها مع الفنان كريم محمود عبدالعزيز، وعلى المستوى العربي، كانت هناك أغنية الحلق للفنان سعد لمجرد وغلطان للفنانة أصالة نصري، وبعودة يا بلادي لـ ويجز، وبرازيل لمروان موسى.

الألبومات الغنائية

شهد العام 2022 إصدار عدد من الألبومات الغنائية بطريقة الديجيتال، كان أبرزها ألبوم «يستاهل بوستين» لرامي جمال، و«رابح 2022» لرابح صقر، و«لطيفة 2022» للفنانة لطيفة، إضافة إلى عددٍ من الألبومات الميني منها ألبوم «لا تشك الناس» للفنانة أصالة نصري، وألبوم نبيل شعيل 2022.

إنجازات المطربين

أما أبرز الإنجازات العربية التي حققها المطربين العرب في العام المنقضي، كان مشاركة الفنان ويجز في الغناء بنهائي كأس العالم قطر 2022، بأغنية عز العرب بين شوطي مباراة فرنسا والأرجنتين، ومشاركة بلقيس ورحمة رياض ونورا فتحي ومنال بأغنية في مونديال قطر 2022.