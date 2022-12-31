تفاصيل لقاء وزير الاتصالات ومحافظ الغربية.. افتتاح مكاتب بريد وتفقد مشروعات

عقد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، لقاء موسعاً بديوان عام محافظة الغربية بمشاركة عدد من القيادات التنفيذية بالوزارة والمحافظة؛ حيث تناول الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمحافظة والتي تهدف إلى رفع كفاء البنية التحتية المعلوماتية ،تحقيق التحول الرقمي بالمحافظة، وتنمية القدرات الرقمية لشباب المحافظة.

6 مكاتب بريد متنقلة تيسيرا على المواطنين

وأشار الدكتور عمرو طلعت خلال الاجتماع إلى مشروعات التعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومحافظة الغربية في عدد من المحاور والتي تشمل الخدمات البريدية؛ حيث يتم تنفيذ خطة لتطوير مكاتب البريد بالمحافظة، كذلك تم تزويد المحافظة بعدد 6 مكاتب متنقلة لتحريكها في الأماكن التي تشهد ازدحاما موسميا مثل أوقات صرف المعاشات، كما تم التوسع في عدد آلات الصراف الآلي لتصل إلى أكثر من 108 آلة صراف آلي في مكاتب البريد؛ بالإضافة إلى إنشاء مكتبين حديثين للبريد وسيتم زيادة العدد بما يتسق مع خطة المحافظة لتقديم الخدمات للمواطنين، والانتهاء من تجديد 27 مكتب تابعة للمحافظة ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة.

ميكنة مدارس الدمج

ولفت وزير الاتصالات إلى التعاون مع وزارة التربية والتعليم في مشروع ميكنة مدارس الدمج التي تستضيف الطلاب ذوي القدرات الخاصة؛ موضحا أنه تم الانتهاء من تزويد 25 مدرسة من مدارس الدمج بالمحافظة؛ بمعامل الحاسبات وسيتم الانتهاء من تزويد 20 مدرسة أخرى بالمعامل خلال العام المقبل، كما تم الانتهاء من تدريب 2000 مدرس وموجه في مدارس الغربية خلال 2022 لتأهيلهم للتعامل مع الطلاب من ذوي القدرات الخاصة.

وأوضح الدكتور عمرو طلعت التعاون المشترك في ميكنة ديوان عام المحافظة ومده بمجموعة من البرمجيات التي تطور العمل بالمحافظة؛ مضيفاً أنه من المقرر أن تشمل الزيارة تفقد سير العمل في مشروعات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المحافظة من خلال تفقد وافتتاح عدد من مكاتب البريد، وكذلك تفقد المشروعات التي تنفذها الوزارة في قرى حياة كريمة بالمحافظة، وتفقد إحدى مدارس الدمج التي تم تقديم الدعم التكنولوجي لها، بالإضافة إلى تفقد الأعمال الإنشائية لمركز إبداع مصر الرقمية الذي تقيمه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في جامعة طنطا.

وعقب الاجتماع قام الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بافتتاح وتفقد عدد من المنشآت التي تقدم مشروعات رقمية في إطار جهود الدولة المصرية للتحول الرقمي وذلك بمدن وقرى طنطا ، السنطة وقطور، حيث قاما خلالها بافتتاح عدد أربع مكاتب بريد وتفقد عدد من المنشآت الخدمية بالمحافظة وذلك في زيارة امتدت ل 8 ساعات، رافقهم خلالها كلا من الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ ،الدكتور شريف فاروق رئيس الهيئة القومية للبريد ،المهندس عادل حامد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، الدكتور عبد المنعم الشرقاوي رئيس الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة، اللواء إيهاب صادق مستشار الوزير للعلاقات العامة، الدكتور المعتز بالله طه المشرف على قطاع مكتب البريد.

بدأت الجولة بتفقد عدد من المشروعات الرقمية التي أنشأتها المحافظة داخل الديوان العام، حيث تم تفقد (وحدة المتغيرات - غرفة التحكم المركزية -المركز التكنولوجي )، وأكد رحمي أن هذه المنشآت الجديدة تعد إحدى خطوات المحافظة نحو التحول الرقمي وميكنة الخدمات المقدمة للجمهور.

كما تفقد الوزير والمحافظ، مكتب بريد طنطا والذي سيتم تطويره خلال 18 شهر ضمن خطة الوزارة لتطوير مكاتب البريد، بالإضافة إلى تفقد مركز خدمة العملاء بسنترال العجيزي، واستمعا إلى ما يقدمه المركز من خدمات ومدى رضا المواطنين عنها، حيث يقدم المركز عدد من خدمات الاتصالات للمواطنين تتضمن خدمات الخط الأرضي الثابت، وخدمات الإنترنت الثابت، والخدمات المضافة لخدمات الإنترنت الثابت، بالإضافة إلى خدمات المحمول، وخدمات المحفظة الإلكترونية، وخدمات حجز النطاق واستضافة المواقع، كما يقدم خدمات المحمول للشركات، وبيع أجهزة واكسسوارات المحمول والأرضي والإنترنت باختلاف أنواعها، وخدمة التقسيط لأجهزة المحمول والإنترنت الثابت بالتعاون مع البنك الأهلي المصري وبنك مصر. حيث يقبل الفرع المدفوعات الحكومية الإلكترونية لخدمات الإنترنت الثابت والمحمول.

واستكمل الوزير والمحافظ جولتهما في مدينة طنطا بتفقد مدرسة التربية الفكرية بالجلاء، حيث شاهدا عرضاً فنياً من طلاب المدرسة بعنوان اللون الأخضر ، كما تفقدا حجرات التربية الفنية ، المجال الزراعي ، الاقتصاد المنزلي وحجرة الحاسب الآلي.

مركز إبداع مصر الرقمي

وفي سياق آخر تم تفقد موقع إنشاء مركز إبداع مصر الرقمية (Creativa) لتنمية مهارات الشباب من طلبة وخريجي الجامعة والمنطقة المجاورة، وتأهيلهم لمُتطلبات سوق العمل المحلي والدولي في مجال تكنولوجيا المعلومات وريادة الأعمال، حيث كان في استقبال الوزير والمحافظ، الدكتور محمد حسين والدكتور كمال عكاشة، نواب رئيس الجامعة، حيث تم تفقد الموقع والذي من المتوقع نهو الأعمال به منتصف 2023.

وأشار وزير الاتصالات إلى أن المركز يهدف إلى إتاحة التدريب التقني ورعاية الإبداع التكنولوجي لطلاب وخريجي الجامعة وذلك في إطار التعاون البناء بين وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتعليم العالي والبحث العلمي لإنشاء مراكز إبداع مصر الرقمية في الجامعات.

افتتاح مكاتب البريد

وفي السياق ذاته قام الوزير والمحافظ بافتتاح مكتب بريد الريانية ومكتب بريد دماط بعد نهو أعمال التطوير الشاملة بهما، حيث يقدم مكتب بريد دماط خدماته للمواطنين من خلال ست شبابيك لعدد 30 ألف مواطن من أهالي دمياط والقرى المجاورة، في حين يعمل مكتب بريد الرياينة بقوة 7 شبابيك خدمية لتلبية احتياجات 17 ألف نسمة من أهالي القرية والعزب والنجوع المجاورة.

واختتمت الجولة بافتتاح وتفقد عدد من المشروعات التي يتم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري والجاري تنفيذها بقرى مركز زفتى، حيث تم افتتاح مكتب بريد حانوت والذي تم تطويره بتكلفة 300 ألف جنيه، والذي يقدم خدماته من خلال خمس شبابيك لعدد 45 ألف مواطن من أهالي حانوت والقرى المجاورة ، كما تم افتتاح مكتب بريد تفهنا العزب والذي تم تطويره بتكلفة مالية، 200 ألف جنيه، إلى جانب تفقد أعمال مد شبكات الألياف الضوئية بقرية سندبسط.

وأوضح رحمي أن المحافظة تنفذ من خلال المبادرة عدد 943 مشروع في 22 قطاع بتكلفة تخطت ال 4 مليار جنيه، تتضمن تطوير 27 مكتب بريد بتكلفة 31 مليون جنيه وتم الانتهاء منها بنسبة 100%، كما يتم تنفيذ أعمال مد شبكات الفايبر أوبتكس لخدمة أهالينا بقرى زفتى.