خطة لتطوير مكاتب البريد في الغربية.. ودعمها بـ6 «متنقلة»

كشف الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن التعاون مع محافظة الغربية فى عدد من المحاور، والتي تشمل الخدمات البريدية؛ حيث يتم تنفيذ خطة لتطوير مكاتب البريد بالمحافظة، وتزويدها بـ6 مكاتب متنقلة لتحريكها في الأماكن التي تشهد زحاما موسميا، مثل أوقات صرف المعاشات.

وأشار الوزير إلى التوسع في عدد آلات الصراف الآلي لتصل إلى أكثر من 108 آلات صراف آلي في مكاتب البريد؛ إضافة إلى إنشاء مكتبين حديثين للبريد، وسيتم زيادة العدد بما يتسق مع خطة المحافظة لتقديم الخدمات للمواطنين، والانتهاء من تجديد 27 مكتبا تابعا للمحافظة ضمن المرحلة الأولى من مبادرة «حياة كريمة».

استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

جاء ذلك، خلال لقاء الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور طارق رحمى محافظ الغربية بديوان عام محافظة الغربية، حيث تناول الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي للمشروعات والتي تهدف إلى رفع كفاء البنية التحتية المعلوماتية، وتحقيق التحول الرقمي بالمحافظة، وتنمية القدرات الرقمية لشباب المحافظة.

انتهاء أعمال التحول الرقمى للمؤسسات الحكومية بنسبة 100%

وتطرق الاجتماع إلى جهود تطوير البنية التحتية للاتصالات ودعم جهود التحول الرقمى بمحافظة الغربية؛ حيث انتهت الشركة المصرية للاتصالات من أعمال التحول الرقمى للجهات والمؤسسات الحكومية بالمحافظة بنسبة 100%، وذلك من خلال الانتهاء من جميع الأعمال لعدد 692 موقعا للتحول الرقمى بمختلف الجهات الحكومية والتى تم استهدافها خلال خطة العمل.