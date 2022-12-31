المشدد 3 سنوات لعاطل بتهمة إحراز مواد مخدرة للتعاطي في المنشأة بسوهاج

أصدرت محكمة جنايات سوهاج، اليوم السبت، حكما بالسجن المشدد 3 سنوات على عاطل لتعاطيه المخدرات بدائرة مركز المنشأة بمحافظة سوهاج، وصدر الحكم برئاسة المستشار حمدي عبدالعزيز، وعضوية المستشارين أحمد جلال وهاني صبحي، وأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

الواقعة في أغسطس الماضي

تعود أحداث الواقعة إلى شهر أغسطس الماضي، بدائرة مركز المنشأة، عندما تم ضبط المدعو «م ر»، 27 عاما، عاطل عن العمل، بمحطة سكك حديد المنشأة قبل استقلاله القطار، وبحوزته مواد بشتبه في كونها مواد مخدرة، حيث ظهرت عليه علامات الارتباك ولم يكن يحمل إثبات شخصية، وبتفتيشه عثر على المضبوطات، والتي تبين بالفحص الجنائي وتقرير الطب الشرعي أنها جوهر مخدر الأفيون، واعترف المتهم بحيازته للتعاطي.

إحالة القضية لمحكمة جنايات سوهاج

ووجهت الجهات المختصة للمدعو «م . ر» تهمة إحراز جوهر مخدر الأفيون بقصد التعاطي، وتم إحالة القضية لمحكمة جنايات سوهاج التي أصدرت حكمها المتقدم بالسجن المشدد 3 سنوات.