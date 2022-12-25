«جنايات سوهاج»: المشدد 15 سنة لعامل و5 أعوام لشقيقه بتهمة قتل شخص

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأحد، بمعاقبة المتهم «ع. م. ت» عامل، بالسجن المشدد 15 سنة، كما عاقبت شقيقه «ح. م. ت» بالسجن المشدد 5 سنوات، لاتهامهما بقتل المجنى عليه «ع. ا. ع» بدائرة مركز البلينا.

عاقبت شقيقه «ح. م. ت» بالسجن المشدد 5 سنوات، لاتهامهما بقتل المجنى عليه «ع. ا. ع» بدائرة مركز البلينا.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الفتاح الصغير، وعضوية المستشارين محمود محمد عبد الحليم، وسامر ذو الفقار بأمانة سر محمد فاروق.

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2022 بدائرة مركز البلينا، عندما تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن سوهاج بلاغا بمقتل المجنى عليه إثر إطلاق النار عليه من سلاح ناري، وتم نقله إلى المستشفى جثة هامدة، وتبين من التحريات أن المتهمين وراء ارتكاب الواقعة وكشفت التحريات وجود خلافات سابقة بين المتهمين والمجني عليه فقاما بإطلاق النار عليه من أسلحة نارية أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وتمت إحالتهما إلى محكمة جنايات سوهاج والتى أصدرت حكمها السابق.