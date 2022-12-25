«جنايات سوهاج»: إحالة أوراق عامل للمفتي بتهمة قتل 3 أشخاص

قررت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأحد، إحالة أوراق المتهم «ا. م. ر» 49 عاما، عامل، إلى فضيلة المفتي، كما قررت تأجيل الحكم على نجله المتهم «ن.ا.م»، طالب، إلى جلسة اليوم الأول من دور شهر يناير بعد اتهامهما بقتل المجنى عليهم «ا. ف. م» ونجله «ط. ا» و«م. ع» بأن أطلقا عليهم النار من أسلحة آلية بدائرة مركز دار السلام.

صدر الحكم برئاسة المستشار جمال الشريف وعضوية المستشارين ناجح عبدالحميد وايهاب أبو سالم وأمانة سر ماجد أمين وطه حسين.

تعود أحداث القضية إلى عام 2021 بدائرة مركز دار السلام عندما تلقى رئيس إدارة البحث الجنائي بلاغا بمقتل المجنى عليهم بعد إصابتهم بطلقات نارية وتم نقلهم إلى المستشفى جثث هامدة، وكشفت التحريات أن المتهمين وراء ارتكاب الواقعة بسبب حدوث مشاجرة بينهما بسبب الخلاف على قطعة أرض زراعية فقاما بإطلاق النار عليهم من بنادق آلية كانت بحوزتهما مما أسفر عن مقتل المجنى عليهم.

وعقب تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وتمت إحالتها إلى محكمة جنايات سوهاج والتى أصدرت قرارها السابق.