انهيار الفنانة تيسير فهمي أثناء صلاة الجنازة على شقيقها

انتهت منذ قليل، صلاة الجنازة على شقيق الفنانة تيسير فهمي، الذي توفي صباح اليوم، في أحد المستشفيات، وذلك في مسجد «جامعة مصر»، وجرى تشييع الجثمان إلى مقابر الأسرة.

وكانت قد وصلت الفنانة تيسير فهمي، مع الجثمان، وانهارت وانهمرت بالبكاء مع بدء صلاة الجنازة على شقيقها «محمود».

وفاة شقيق تيسير فهمي

يذكر أن الفنانة تيسير فهمي، كانت قد كشفت في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، عن أن شقيقها قد سقط أمس الجمعة، في حمام منزلهم، وجرى نقله إلى المستشفى، لكنه فارق الحياة صباح اليوم.