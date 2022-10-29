تطورات الحالة الصحية للفنانة تيسير فهمي بعد نقلها إلى المستشفى: مستقرة

كشفت شقيقة الفنانة تيسير فهمي، تطورات حالة أختها الصحية بعد نقلها إلى مستشفى دار الفؤاد في القاهرة بالأمس إثر تعرضها لأزمة صحية مفاجئة.

تطورات الحالة الصحية للفنانة تيسير فهمي

وقالت شقيقة تيسير فهمي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن أختها حالتها الآن مستقرة، وذهبت إلى المستشفى لإجراء الفحوصات الطبية بعد تعرضها لـ«دوخة»، وذلك نتيجة الإرهاق وتغير حالة الطقس وليس تعرضها لمرض شديد كما قال البعض، مطالبة الجمهور بالدعاء لها.

وكانت الفنانة تيسير فهمي كشفت عن وجودها داخل مستشفى دار الفؤاد بالأمس، عن طريق منشور عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وانهالت التعليقات عليها والدعاء بالشفاء العاجل لها.

آخر أعمال تيسير فهمي

وكانت آخر أعمال الفنانة تيسير فهمي مسلسل «جنة ونار»، الذي تدور أحداثه حول دكتورة رقية الباحثة في الهيئة العامة للبحث العلمي، ورؤساؤها الفاسدون يدبرون لها المكائد للتخلص منها بتشويه سمعتها، ويساندها زوجها المحامي الشهير، وتحلم بالهجرة إلى أمريكا لتستطيع إظهار أبحاثها إلى النور وهناك تكتشف أن الحلم الأمريكي أصبح كابوسًا رهيبًا إذ يجري تلفيق تهمة الإرهاب لها.