رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

وفاة شقيق الفنانة تيسير فهمي

كتب:

بسمة شطا
11:45 ص | السبت 31 ديسمبر 2022
تيسير فهمي

تيسير فهمي

أعلنت الفنانة تيسير فهمي وفاة شقيقها «محمود»، صباح اليوم، وذلك عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلة: «أخي محمود في ذمة الله».

وعن سبب وفاته، انهارت تيسير فهمي في البكاء قائلة في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنّ الراحل سقط في دورة المياه أمس، ونُقل إلى أحد المستشفيات، قبل أن يرحل عن عالمنا.

تعرض تيسير فهمي لوعكة صحية

يُذكر أنَّ الفنانة تيسير فهمي كانت قد تعرضت لوعكة صحية مؤخرًا نقلت على ثرها إلى المستشفى وذلك بسبب الإرهاق الشديد.

اقرأ المزيد:

نقل الفنانة تيسير فهمي إلى المستشفى إثر تعرضها لأزمة صحية

الحالة الصحية للفنانة تيسير فهمي.. نقلت إلى أحد المستشفيات بالقاهرة

تطورات الحالة الصحية للفنانة تيسير فهمي بعد نقلها إلى المستشفى: مستقرة

تيسير فهمي تغادر المستشفى وتستكمل علاجها في المنزل
بقلم بسمة شطا