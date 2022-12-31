وفاة شقيق الفنانة تيسير فهمي

أعلنت الفنانة تيسير فهمي وفاة شقيقها «محمود»، صباح اليوم، وذلك عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلة: «أخي محمود في ذمة الله».

وعن سبب وفاته، انهارت تيسير فهمي في البكاء قائلة في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنّ الراحل سقط في دورة المياه أمس، ونُقل إلى أحد المستشفيات، قبل أن يرحل عن عالمنا.

تعرض تيسير فهمي لوعكة صحية

يُذكر أنَّ الفنانة تيسير فهمي كانت قد تعرضت لوعكة صحية مؤخرًا نقلت على ثرها إلى المستشفى وذلك بسبب الإرهاق الشديد.