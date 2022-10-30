تيسير فهمي تغادر المستشفى وتستكمل علاجها في المنزل

غادرت الفنانة تيسير فهمي المستشفى، إذ نُقلت إليها اليومين الماضيين إثر أزمة صحية مفاجئة ألمّت بها، ومن المقرر أن تستكمل علاجها داخل المنزل بناء على نصيحة الأطباء المعالجين لها.

وأعلنت تيسير فهمي، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، مغادرتها المستشفى وطمأنت جمهورها على حالتها الصحية، ووجهت الشكر لهم لدعواتهم الطيبة لها بالشفاء.

رسالة من تيسير فهمي إلى الجمهور

وكتبت تيسير فهمني موجهة رسالة لجمهورها بقولها: «أشكر كل صديق وصديقة تكرموا بالدعاء لي بالشفاء، لقد غادرت المستشفى واستكمل علاجي بالمنزل، وربنا يشفي كل مريض ويبعد عنكم كل شيء وحش ويمتعكم بالصحة والعافية».

وتفاعل مع منشورها عدد كبير من جمهورها ومتابعيها وأصدقاءها من داخل وخارج الوسط الفني، الذين أعربوا عن سعادتهم لمغادرة تيسير فهمي المستشفى وتمنياتهم بالشفاء العاجل في أقرب وقت، أبرزهم المخرج عمر عبدالعزيز، ومحمد محمود، والمذيعة لينا شاكر.

الحالة الصحية للفنانة تيسير فهمي

وتصدّرت تيسير فهمي، محركات البحث وصفحات التواصل الاجتماعي، فور الإعلان عن أزمتها الصحية ونقلها إلى إحدى المستشفيات الكبرى، خصوصًا أنَّها لم تكشف عن تفاصيل الأزمة التي تعرضت لها، واكتفت بمطالبة جمهورها بضرورة الدعاء لها لتجاوز محنتها المرضية.