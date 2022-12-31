مصممة شموع: حصلت على كورسات داخل وخارج مصر.. وأنظم ورشا لتعليم تصنيعها

قالت سارة ياسين، مصممة الشموع، إن بداية عملها في المجال اعتمد على تصميمها وتصنيع أشكال مختلفة من الشموع من أجل بيعها، ليتطور الأمر معها بعدما حصلت على العديد من ورش العمل داخل وخارج مصر، لتنجح في تصميم أشكال أجمل وأرقى من التي كانت تصنعها من قبل.

ياسين: أنظم ورش عمل لتعليم الشموع

وأضافت خلال استضافتها ببرنامج «السفيرة عزيزة»، وتقدمه الإعلاميتان نهى عبدالعزيز وسالي شاهين، والمذاع على قناة «DMC»، أنها حاليا تنظم ورش عمل لتلاميذها في تعلم الشموع وكيفية تصنيعه والإبداع فيه.

واستطردت: «أنا واخداه كبيزنس وتعليمي، وبعمل محاضرات بشهادات معتمدة من الأكاديمية البريطانية، وأنا ماسكة الجزء بتاع الشرق الأوسط، بجانب البيزنس بتاعي، وكل اللي بعمله بيحتاج أدوات بسيطة في البيت لأنه مصنع يدويا وبتركيبات معينة».

وأوضحت أنه لتصنيع الشموع فيتم إضافة عطور وألوان والكثير من الأشياء المختلفة بنسب معينة، «الشمع بتاع زمان كان شمع صناعي بديلا للإنارة، لكن دلوقتي بيتعمل منه أشكال كثيرة ومختلفة».