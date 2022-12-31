حصاد مكتبة القاهرة الكبرى في 2022.. ورش عمل ومعارض وندوات وجولات ثقافية

نظمت مكتبة القاهرة الكبرى، وفرعها في مكتبة الحضارة الإسلامية بالقلعة، 260 حدثاً ثقافيا وفنيا متنوعاً خلال عام 2022، ما بين ورش عمل وندوات ثقافية وعروض للكتب ومسابقات ومعارض فنية وجولات ثقافية.

ففى مجال الطفل، أقامت المكتبة وفرعها بالقلعة مجموعة كبيرة من الأنشطة الثقافية والفنية، منها ورشة عمل بعنوان «الفلك والأجرام السماوية»، وورشة عمل بعنوان «في بيتنا عالم صغير»، وورشة إعادة تدوير، وورشة فنية للرسوم المتحركة، وورشة فنية لأطفال مستشفى 57357، إضافة إلى استقبال زيارة مدرسية من مدرسة الزمالك المشتركة (رياض أطفال وابتدائي)، وطلاب المرحلتين الابتدائية والإعدادية ضمن برنامج «القاهرة.. النشاة والتطور والجمهورية الجديدة»، بمناسبة اختيار مدينة القاهرة عاصمة للثقافة الإسلامية.

ورش عمل ولقاءات ثقافية

وفيما يخص الشباب، نفذت المكتبة وفرعها بالقلعة عددا من الأنشطة خلال عام 2022، منها ورشة عمل بعنوان «التغيرات المناخية»، وندوة ثقافية بعنوان «محبة الوطن»، وندوة بعنوان «دور الأدب في تشكيل شخصية الشباب ومكافحة التطرف الفكري»، ولقاء ثقافي شبابي حول مهارات التوظيف وكيفية اجتياز المقابلات الشخصية، ولقاء ثقافي فني لعرض إبداعات ومواهب الشباب الفنية من غناء وموسيقى وتصوير.

وعن «القاهرة عاصمة الثقافة الإسلامية»، نظمت المكتبة وفرعها بالقلعة خلال عام 2022، مجموعة من الندوات والمعارض وزيارات للأماكن الأثرية، منها ندوة ثقافية وافتتاح معرض فني بعنوان «العمارة الجنائزية لمصر المعاصرة»، وندوة ثقافية لمناقشة كتاب «الدرب الأحمر– القاهرة التاريخية» للدكتور حسام إسماعيل، وندوة ثقافية بعنوان و«العمارة المملوكية.. مسجد السلطان حسن نموذجا»، ورحلة أثرية لقصر الأمير طاز، وندوة ثقافية بعنوان «التطور التاريخي لمدينة القاهرة على مر العصور».

مناقشة قضايا مجتمعية مهمة

وفي مجال حقوق المرأة، ناقشت المكتبة وفرعها بالقلعة خلال عام 2022 عددا من قضايا المرأة المهمة من خلال مجموعة من الندوات، منها ندوة ثقافية بعنوان «المرأة المصرية في الجمهورية الجديدة»، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، ولأصحاب الهمم من أبنائنا، نظمت المكتبة وفرعها بالقلعة مجموعة من الأنشطة خلال عام 2022، منها ورشة عمل إرشاد أسرى لمهارات الحياة، وندوة ثقافية بعنوان «اجعل من الإعاقة انطلاقة»، وحفل تكريم للمتميزين دراسيا من الأطفال ذوي الهمم مع تقديم عروض السيرك القومي وتقديم مسرحية من إعداد ذوي الهمم، ولقاء ثقافي تحضيري للملتقى الدولي لذوي الهمم لمؤسسة «أولادنا».

وفي مجال التغيرات المناخية، أقامت المكتبة وفرعها بالقلعة مجموعة من الورش والندوات خلال عام 2022، منها ورشة عمل بعنوان «التغيرات المناخية»، وورشة عمل بعنوان «نساء من أجل المناخ»، ورشة عمل بعنوان «التغيرات المناخية ودور مؤسسات المجتمع المدني»، وورشة عمل بعنوان «تداعيات التغيرات المناخية على تصحر الأراضي والأمن الغذائي»، وغيرها.