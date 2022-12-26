جامعة الإسكندرية توقع بروتوكولات تعاون مع عدة هيئات: ورش عمل واختبارات

وافق مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة، برئاسة الدكتور أشرف الغندور نائب رئيس جامعة الإسكندرية، على تكليف الدكتور فهمي شارل الأستاذ المتفرغ بالمعهد العالي للصحة العامة للتنسيق في الفعاليات وورش العمل التي ستنظمها جامعة الإسكندرية، بالتعاون مع جامعات دولة الإمارات العربية المتحدة والجامعات البريطانية، والتي تستهدف تنمية الوعي لدي الطلاب وطرح مشروعات بحثية فى القضايا المتعلقة بالتغيرات المناخية والحفاظ على البيئة.

ووافق المجلس على اتفاقية التعاون بين كلية الحاسبات وعلوم البيانات والشركة القابضة للنقل البحري، لتنفيذ بعض البرامج التدريبية وتنمية المهارات للعاملين، وتنفيذ عدد من الأنشطة التكنولوجية والبرمجية بالشركة.

اختبارات التويفل في جامعة الإسكندرية

كما وافق المجلس على تجديد اتفاقية التعاون بين جامعة الإسكندرية، ممثلة في مركز خدمة المجتمع وهيئة أمديست مصر للمساعدة، وذلك للعام الثالث، للتنسيق في اختبارات اللغة الانجليزية «تويفل ITP» وخدمة اختبارات التواصل الدولي في اللغة الإنجليزية «تويك».

تعاون مع شركة منتجات بترولية

ووافق المجلس على برتوكول التعاون بين معهد الدراسات العليا والبحوث وشركة الإسكندرية للمنتجات البترولية المتخصصة «أسبك» لتنمية قدرات العاملين، والاستفادة من الخبرات العلمية للمعهد، وخلق فرص تدريبية لطلاب الجامعة والتعاون في المجالات الهندسية والفنية والبحثية.

وفي السياق ذاته، وافق المجلس على برتوكول التعاون بين مركز الحاسب الآلي بكلية التجارة وشركة «Skills plus» لتنمية المهارات.

وأحيط المجلس علما بالتقرير المقدم من وكيل كلية التجارة، بشأن تنظيم الكلية لملتقى الشركات والبنوك السادس لتوعية طلاب جامعة الإسكندرية بمتطلبات سوق العمل.

كما أحيط المجلس علما بالتقرير المصور المقدم من وكيل كلية الصيدلة عن مؤتمر الكلية الدولي الثاني «PHS 2022»، والذي عُقد تحت عنوان رؤية مصر للرعاية الصحية 2030.

وناقش المجلس عددا من الأنشطة والفعاليات بعدد من كليات الجامعة، مثل أنشطة كلية الصيدلة في مجال المحافظة على نظافة البيئة ومكافحة التغيرات المناخية، وتنظيم كلية الزراعة لعدد من القوافل الزراعية لمناطق برج العرب وأبيس 7،8 والعامرية بالتعاون مع مديرية الزراعة، وكذلك أنشطة الموسم الثقافى للكلية وأهم الفعاليات المصاحبة لها.