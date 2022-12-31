شعبة المستوردين: العمل بمستندات التحصيل يجعل الأسعار عادلة بسبب المنافسة

قال عماد قناوي رئيس شعبة المستوردين في الغرفة التجارية بالقاهرة، إن قرار البنك المركزي بإلغاء العمل بالاعتمادات المستندية والرجوع للعمل بمستندات التحصيل جيد، ويعمل على تسهيل عملية استيراد خامات والمستلزمات، وزيادة الانتاج، والمعروض من السلع، كما أن المنافسة ستؤدي إلى هبوط الأسعار.

وأضاف في تصريحات لموقع الوطن، أنه لا يعتقد وجود أسباب أدت إلى اتخاذ القرار سوى توفر العملة الصعبة، فالاقتصار على الاعتمادات المستندية كان يهدف إلى تقليل العملية الاستيرادية لعدم كفاية الرصيد الدولاري، ومعنى عودة العمل بمستندات التحصيل أنه أصبح هناك رصيد دولاري.

وأشار إلى وجود فارق بين مستندات التحصيل والاعتمادات المستندية، يتمثل في أن الاعتمادات المستندية اتفاق تعاقدي بشروط محددة، ويكون بنك المستورد في مصر ضامن تحويل الأموال في مواعيد محددة حسب العقد، ولا يمكن الاتفاق على استيراد السلع إلا بعد موافقة البنك.

وتابع: مستندات التحصيل لا تتطلب كل هذا، إذ ستكون العلاقة بين المستورد والمورد الأجنبي مباشرة، كما يمكن الاتفاق وشحن البضائع إلى المواني دون الاتفاق مع البنك في مصر.