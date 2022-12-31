شعبة المستوردين: الأسعار ستنخفض 20% بعد الإفراج الجمركي عن البضائع بالموانئ

تفاءل محسن التاجوري، نائب رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة ووكيل شعبة تجار ومستوردي الأخشاب، بتصريحات رئيس الوزراء بسرعة الإفراج الجمركي عن كل البضائع بالموانئ المصرية، متوقعاً أن يساهم ذلك في خفض أسعار المواد الغذائية والدواء بنسبة 20%.

«التاجوري»: استقرار الأسواق ووفرة السلع وتراجع الأسعار بعد الإفراج الجمركي

وأكد التاجوري أنَّ الدولة تسير بخطة ناجحة نحو تدبير العملة الصعبة، بجانب قرارات سريعة لـ الإفراج الجمركي عن البضائع، وبالتالي تحقيق الاستقرار للأسواق المحلية ووفرة السلع بأسعار منخفضة.

العودة لمستندات التحصيل قرار مُبشِّر وتيسير على المستوردين

وأضاف «التاجوري» في تصريحات له لـ «الوطن»، أنَّ قرار البنك المركزي المصري بالعودة للعمل بمستندات التحصيل ناجح بنسبة 100%، ويأتي في توقيت تحتاج فيه الأسواق لتيسير عمليات الاستيراد، وننتظر مردوده الإيجابي.

الأسعار ستتراجع بسبب الوفرة بنسبة 20%

كما توقَّع تراجع الأسعار بنسبة 20% على السلع الأساسية مثل الأدوية والأغذية، مشيداً بقرار مجلس الوزراء وتوجيهات الرئيس السيسي بسرعة الإفراج الجمركي الكامل عن جميع البضائع بالموانىء.

الإفراج عن بضائع بقيمة 5 مليارات دولار

وكشف «التاجوري»، عن أنَّ الإفراج الفعلي عن البضائع منذ إصدار القرار وصلت قيمته إلى 5 مليارات دولار، ومنتظر الإفراج عن بضائع مخزونة بقيمة 15 مليار دولار خلال ساعات.

كان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، أكد أنَّ هناك حركة للإفراج عن البضائع المتراكمة في الموانئ وذلك خلال زيارة له اليوم لميناء الإسكندرية.

وأوضح «مدبولي» خلال تفقده أعمال التطوير في محطة مصر والمنظومة الجديدة من البوابات الخاصة بالتذاكر، أنَّ ميناء الإسكندرية يشهد تطوراً كبيراً وأعمالا توسعية.

وتابع رئيس الوزراء في تصريحاته خلال مؤتمر صحفي، أنَّ الهدف الأساسي من زيارته للميناء، هو عمل نقلة نوعية خلال الإفراج عن البضائع.

كما أكد أنَّ الحكومة لديها خطة كاملة لخروج كل البضائع من جميع الموانئ، وأسبوعيًا سيتم الإعلان عن أرقام البضائع التي ستخرج من الميناء.

ووفقاً لتصريحات رئيس مجلس الوزراء، فإنَّ قيمة البضائع التي خرجت من الموانئ المصرية منذ 24 ديسمبر وحتى أمس الجمعة، بلغت مليارا و250 مليون دولار.

وخلال زيارته لمحافظة الإسكندرية اليوم السبت، تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، ميدان محطة مصر وسوق المحطة، وأعقبها بتفقد عدد من المشروعات.