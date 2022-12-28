شعبة المستوردين: الإفراج عن مستلزمات الإنتاج بالموانئ نهاية الأسبوع الجاري

قال عضو شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، متى بشاي، إنه تم الإفراج عن كميات كبيرة من السلع والبضائع ومستلزمات الإنتاج التي كانت محتجزة في الموانئ المصرية.

الانتهاء من الإفراج عن جميع السلع والبضائع

وأضاف عضو شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، في بيان صحفي اليوم، أنه من المتوقع الانتهاء من الإفراج عن جميع مستلزمات الإنتاج نهاية الأسبوع الجاري، على أن يتم الانتهاء من الإفراج عن جميع السلع والبضائع المخزنة بالموانئ، مع بداية العام الجديد.

عودة الاستقرار للسوق المصرية

وأوضح بشاي، أن مجلس الوزراء يعمل على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بسرعة الإفراج عن مستلزمات الإنتاج والسلع الأساسية والبضائع المتواجدة بالموانئ، وهو ما سينتج عنه انفراجة بالأسواق، وعودة الاستقرار للسوق المصرية.

أثر الإفراج عن السلع والبضائع المحتجزة

وتوقع بشاي، ظهور أثر الإفراج عن السلع والبضائع المحتجزة في بداية شهر يناير المقبل، على أقصى تقدير، مؤكدا أن عددا كبيرا من أصحاب الرسائل الواردة بدأوا بالفعل استلام بضائعهم من الموانئ وضخها بالأسواق والمصانع.

قيمة البضائع المحتجزة نحو 9.5 مليار

ونجحت مصر منذ بداية الشهر الجاري وحتى يوم 23، في الإفراج عما قيمته نحو 5 مليارات دولار من البضائع الموجودة في الموانئ، بينما تبلغ قيمة البضائع المحتجزة الآن نحو 9.5 مليار دولار، وفقا لتصريحات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.