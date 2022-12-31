خبير اقتصادي: الحكومة أعلنت خطة مهمة لزيادة حصيلة النقد الأجنبي من 4 مصادر

قال الدكتور شريف الديواني، الخبير والمستشار الاقتصادي لجمعية رجال أعمال الإسكندرية، إن الحكومة المصرية أعلنت 4 مصادر مهمة للنقد الأجنبي وزيادة الحصيلة الدولارية، وهي قناة السويس والسياحة والتصدير، والتي تعمل على تنميتها بشكل مكثف حاليا، بجانب تحويلات العاملين بالخارج المصدر الأهم في الوقت الحالي للعملة الصعبة.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنَّ الحكومة تضع في أولوياتها لزيادة حصيلتها من النقد الأجنبي في خطتها الحالية تنمية الصادرات، وذلك في ظل تغير الوضع العالمي لصالحنا وإتاحة الفرص بأسواق جديدة يمكن أن ينفذ إليها المنتج المصري.

توقيع 20 مذكرة تفاهم مع «البترول»

وأكد استهداف الدولة مصادر أخرى، مثل رفع حصيلة قناة السويس وتعزيز الاستثمارات بتلك المنطقة وجذب استثمارات بالمنطقة الاقتصادية للقناة، وتحويلها لمسار لوجستي وليس ملاحي فقط، منوها بتوقيع أكثر من 20 مذكرة تفاهم مع وزارة البترول، لضخ استثمارات كثيفة إنتاج الهيدروجين الأخضر وزيادة الصادرات.

حوار متواصل مع رجال الأعمال لزيادة التصنيع والصادرات

وتابع «الديواني»، هناك حوار متواصل مع مجتمع الأعمال والقطاع الخاص بهدف تعزيز الصناعات وجذب استثمارات ذات توجه تصديري، وذلك في إطار تحقيق الأهداف التي وضعها الرئيس السيسي وأبرزها مبادرة الـ100 مليار صادرات التي أطلقت منذ 3 سنوات، ولا يزال الرئيس يؤكد أهميتها، وتتولى هيئة الاستثمار التي نشطت مؤخرا، الترويج للاستثمارات وتعزيز الشراكة وتعظيم دور القطاع الخاص.