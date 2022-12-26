ضبط محاولة تهريب كمية من النقد الأجنبي في مطار الغردقة الدولي

أحبط رجال جمارك مطار الغردقه الدولي، برئاسة جابر موسى مدير الإدارة بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بمطار الغردقة الدولي، محاولة تهريب كمية من النقد الأجنبي وعدد من السبائك والجنيهات الذهبية والفضية بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.

وبناء على إخبارية سرية مقدمة من إدارة البحث الجنائي بصاله السفر الدولي، مفادها محاولة 2 راكبتين مغادرتين إلى إسطنبول على رحلة الخطوط الجوية التركية تهريب كمية من النقد الأجنبي والسبائك والعملات الذهبية والفضية.

وقام مهند سامي، المشرف على صاله السفر بتكليف محمد أبو بكر رسلان مأمور الجمرك المعين بصالة السفر بتفتيش حقائب، تبين وجود 86 ألف يورو و1400 فرنك سويسري و5 جنيهات ذهبية و5 سبائك من الذهب و24 جنيه فضي.

وقام بجرد وتحريز المضبوطات عادل قرني ومحمود خميس ومصطفى عبد الرسول ومحمد النقراشي ومحمود جمال بحضور أحمد طايع وعصام عباس من الأمن الجمركي.

ضبط 86 ألف يورو و1400 فرنك سويسري

قرر عبد العال نعمان مدير عام جمارك الغردقة، اتخاذ الإجراءات القانونيه وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 39 لسنة 2022، وإحالة الراكبتين للنيابة العامة، وذلك بعد العرض على عمر خليفة رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر.

يأتي ذلك لتنفيذ تعليمات الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية والمطارات وإحباط جميع محاولات التهريب الجمركي.