مراسل «إكسترا نيوز» يستعرض تفاصيل الحي السكني الثالث بالعاصمة الإدارية

رصد إبراهيم عزت، مراسل قناة «إكسترا نيوز»، حصاد العمل في العاصمة الإدارية الجديدة، خلال عام 2022.

الحي السكني الثالث

وتحدث «عزت»، عن الحي السكني الثالث تحديدًا، إذ يعد أول الأحياء التي جرى إنشاؤها والانتهاء منها في العاصمة الإدارية الجديدة، كما أنه يعد أحد أكبر الأحياء هناك.

وقال مراسل قناة «إكسترا نيوز»، إنه جرى بالفعل طرح عدد من مجاورات الحي، إذ يصل إجمالي مجاورات الحي السكني الثالث إلى 8 مجاورات، مشيرًا إلى أنه ما زال هناك طرح للوحدات التي تعد ملكًا لهيئة المجتمعات العمرانية.

وأضاف أن اللافت للنظر، أنه خلال عام 2022، هناك أسر اشترت بالفعل عددًا من الوحدات، بل وهناك من سكن بالفعل، مشيرًا إلى أن جميع المرافق موجودة ما يتيح وجود حياة طبيعية.