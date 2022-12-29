في نقاط.. آخر تطورات مشروعات «الإسكان» بمدينة العاصمة الإدارية

مشروعات عدة، تنفذ لأول مرة في مصر، حظيت بها مدينة العاصمة الإدارية الجديدة، ومن ضمنها مشروع منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية، وهو الأول من نوعه في مصر.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، آخر تطورات مشروعات «الإسكان» بمدينة العاصمة الإدارية، وفقا لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

آخر تطورات مشروعات «الإسكان» بمدينة العاصمة الإدارية

- جارٍ الانتهاء من أعمال الواجهات الزجاجية لعدد من الأبراج بمنطقة الأعمال المركزية.

- تضم منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة 20 برجا باستخدامات متنوعة، ومنها البرج الأيقوني.

- البرج الأيقوني هو أعلى برج في أفريقيا، بإرتفاع نحو 400 متر.

- بلغت نسبة تنفيذ الأعمال بمشروع الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة 90%.

- تعد الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة أكبر حديقة مركزية في الشرق الأوسط، وثاني أكبر حديقة على مستوى العالم.

- يبلغ طول الحدائق المركزية بالمدينة أكثر من 10 كم، وبمساحة نحو ألف فدان، وتوفر مناطق ترفيهية بمعايير عالمية.

- تبلغ مساحة الحي السكني الثالث «كابيتال ريزيدانس»، بالعاصمة الإدارية الجديدة، 1016 فداناً، وبه 8 مجاورات.

- يضم الحي السكني الثالث «كابيتال ريزيدانس» 24130 وحدة سكنية، موزعة كالتالى:

1- 697 عمارة سكنية، بها 19944 وحدة سكنية.

2- 328 فيلا، بها 328 وحدة سكنية.

3- 157 مبنى تاون هاوس، بها 624 وحدة سكنية.

4- 64 مبني «سكني مختلط»، بها 2560 وحدة سكنية.

5- 151360 م2 تجاري وإداري.

6- 9 مبانٍ للاستخدام المختلط، بها 674 وحدة سكنية.

جاردن سيتي الجديدة

- تبلغ مساحة الحي السكني الخامس «جاردن سيتى الجديدة»، بالعاصمة الإدارية الجديدة، 885 فدانا، ويضم 22466 وحدة سكنية، ما بين عمارات سكنية، وإسكان مختلط، وفيلات، وتاون هاوس، وتوين هاوس.

- يحتوي المشروع على مساحات خضراء، وبحيرات، وملاعب، وممرات للدراجات، ومجمعات مطاعم، ومناطق ترفيهية.

- يضم المشروع: «بحيرة القراءة والعلوم - حديقة تعليمية للأطفال - الساحة الاحتفالية - بحيرة الفنون - الحديقة التراثية - النادي الريفي - النادي الرياضي - الساحة المركزية - مجمع المطاعم - السينما المفتوحة - الحديقة التفاعلية - حديقة الأعمال الفنية - بحيرة القوارب - واحة الرفاهية - حديقة ذات طابع إسلامي».