المرور تعلن تحويلات مرورية لتنفيذ أعمال مونوريل العاصمة الإدارية

عينت الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، تزامناً مع استمرار تنفيذ الأعمال الإنشائية لمشروع مونوريل العاصمة الإدارية.

وأضافت وزارة الداخلية في بيان لها أن الأعمال تتطلب غلق شارع ذاكر حسين المتجه لميدان إنبى في الوصلة من شارع عبدالله العربي وصولاً لشارع محمد أحمد سليم ثم شارع محمد أحمد سليم، وذلك لتنفيذ إنشاء إحدى المحطات الخاصة بمشروع المونوريل على أن يكون تنفيذ تلك الأعمال ليلاً ونهاراً ابتداءً من الساعة 12.05 صباح يوم الجمعة الموافق 30/12/2022 وذلك لمدة 30 يوماً، وإجراء بعض التحويلات المرورية على النحو التالي:

- حركة المركبات القادمة من محور عبدالله العربي وترغب السير باتجاه شارع ذاكر حسين، يتم الانعطاف يميناً إلى شارع المستشار حافظ ثم الدخول يساراً باتجاه شارع محمد أحمد سليم ثم الدخول يميناً باتجاه شارع ذاكر حسين باتجاه ميدان إنبي.

-الدخول يميناً لشارع محمد فريد أبوالحديد ثم الدخول يساراً باتجاه شارع محمد أحمد سليم ثم الدخول يميناً باتجاه شارع ذاكر حسين باتجاه ميدان إنبي.

وتقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.