التحفظ على كاميرات المراقبة في واقعة العثور على جثة طفل برشاح قليوب

أمرت جهات التحقيق بمركز قليوب في محافظة القليوبية بانتداب الطب الشرعي لفحص جثة طفل رضيع عُثر عليها بمنطقة رشاح قرية بلقس مركز قليوب لمعرفة سبب الوفاة وملابسات الواقعة، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة وتكليف أجهزة الأمن بسرعة تحديد هوية الجثة وملابسات الوفاة والتحفظ على كاميرات المراقبة بموقع الحادث للوصول إلى كيفية وصول وإلقاء الجثة بالمنطقة مع فحص بلاغات الغياب المختلفة.

جهود مكثفة لكشف غموض جثة طفل قليوب

في سياق متصل، تكثف مباحث مركز شرطة قليوب جهودها لكشف غموض العثور على جثة طفل رضيع عمره من عامين إلى 3 أعوام عُثر على جثته على رشاح قرية بلقس دائرة المركز.

تفاصيل العثور على جثة طفل بقليوب

جرى نقل الجثة إلى مستشفى قليوب العام وحُرر المحضر اللازم وتولت الجهات المعنية التحقيق وطلب تحريات المباحث والتحفظ على كاميرات المراقبة في المنطقة وفحصها لتحديد كيفية وصول الجثة للمنطقة وانتداب الطب الشرعي لفحص الجثة.

تلقى المقدم مصطفى دياب، رئيس مباحث مركز شرطة قليوب، بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة طفل على رشاح قرية بلقس، وأخطر اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية.

جرى تشكيل فريق بحث قادة اللواء محمد السيد مدير مباحث المديرية، وتم نقل الجثة للمستشفى وتكثف الجهود لفحص هوية الطفل وبلاغات الغياب للأطفال والأطفال المفقودين وحُرر محضر بالواقعة.