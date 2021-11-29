كشف ملابسات محاولة خطف طفل نهارا بمركز شرطة قليوب.. مهتز نفسيا

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على أحد الحسابات الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، تضمن قيام أحد الأشخاص بدائرة مركز شرطة قليوب بالسير خلف طفل، وإستيقافه والتحدث معه محاولاً إصطحابه معه، ثم تركه عقب ذلك، وتداول المقطع تحت عنوان «بلاغ للنائب العام.. خطف طفل فى عز النهار».

محاولة خطف طفل فى عز النهار

بالفحص أمكن تحديد الشخص الظاهر في مقطع الفيديو وتبين أنه عامل مقيم بدائرة مركز شرطة قليوب، مهتز نفسياً ومضطرب سلوكياً، كما تبين أنه بتاريخ 27 الجاري وحال سيره بدائرة مركز شرطة قليوب، استوقف الطفل المذكور، 7سنوات، يقيم بذات العنوان، وطلب منه مرافقته للهو بحيوان أليف «كلب»، ولدى رفض الطفل تركه وانصرف على النحو الوارد بالمقطع.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية من ضبط المذكور، وباستدعاء الطفل حضر ووالدته، ربة منزل، وبسؤالها أيدت ماجاء بالفحص، وعلمها بالواقعة من نجلها وتحصلها على مقطع الفيديو من إحدى الكاميرات بمحل سكنهم، وأضافت قيامها بإرسال المقطع لوالد الطفل، سائق، مقيم بذات العنوان، ويتواجد بمحافظة جنوب سيناء للعمل، فقام بنشر الفيديو على صفحته الشخصية، ولم تحرر محضرا بالواقعة بعد علمها بالحالة المرضية للمذكور.

بسؤال كلٍ من والد المذكور، وشقيقه، وأحد قاطني المنطقة، أفادو بأن المذكور مهتز نفسياً ويعانى من اضطرابات سلوكية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.