مريم النجدي: سعيدة بالغناء أمام الرئيس السيسي.. وحسين الجسمي شجعني

قالت مريم النجدي، مطربة من ذوي الهمم غنت أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي في النسخة الرابعة من احتفالية قادرون باختلاف، أمس، إنها شعرت بالسعادة بسبب غنائها مع النجم الإماراتي حسين الجسمي أمام رئيس الجمهورية: «اتبسطت أوي، الأغنية كانت حلوة أوي».

وأضافت النجدي خلال مداخلة هاتفية برنامج صباح الخير يا مصر، الذي يعرض على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر: «الأغنية استغرقت وقتا قليلا وتدربنا عليها، وفي النهاية خرجنا بعمل فني جميل، سعيدة بالتعاون مع الفنان حسين الجسمي، هو إنسان رائع ولديه طاقة إيجابية ويدعمنا ويشجعنا».

أغنية مبهجة

وتابعت المطربة: «الأغنية مبهجة وتتحب من أي حد يسمعها، وأشكر هشام جمال لأنه من لحنها وكتب الكلمات مع محمد إبراهيم الشاعر الكبير، والمشاركة في الفعالية كانت أمرا رائعا، وأحاول القيام بأشياء مختلفة كثيرا، ومازلت مستمرة في مقاطع الفيديو التي تستهدف تقديم المساعدة لذوي الهمم».

أهمية تطبيق أحسن صاحب

وأشارت، إلى أن تطبيق «أحسن صاحب»، لدمج ذوي الهمم سيمثل نقلة كبيرة في وعي الناس فيما يتعلق بالتعامل مع «قادرون باختلاف».