قارئ احتفالية «قادرون باختلاف»: ربنا حقق حلمي بتلاوة القرآن أمام الرئيس السيسي

قال القارئ عمر أشرف عمارة، أحد أبطال «قادرون باختلاف» والذي بُترت ساقيه أثناء ذهابه لحفظ القرآن الكريم، وهو الذي تلا آيات من القرآن الكريم في احتفالية «قادرون باختلاف»، إن فضيلة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، هو الذي اختاره للمشاركة بالاحتفالية.

وأضاف «أشرف» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «التاسعة» الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، على القناة الأولى المصرية، أنه كان في قمة السعادة، في الاحتفال، موضحًا: «قلت لوالدي نفسي أقرأ أمام الرئيس السيسي والشيخ أحمد الطيب والحمد لله حلمي تحقق».

وأكد عمرو محمد شحاته، أحد أبطال قادرون باختلاف، الذي عانقه الرئيس السيسي في الاحتفالية أن «مصر فيها كل حاجة حلوة، وربنا جبر بخاطري عندما حضنني الرئيس السيسي وجبر بخاطري»، موضحا أنه لم يُحضِر للقاء الرئيس وكل الكلام طلع من القلب للقلب.

وأضاف: «نحن مجموعة من ذوي الإعاقة كان حلمنا تغيير المجتمع، ولكن المجتمع بدأ تغييره منذ 2013 بقدوم الرئيس السيسي، الذي استطعنا في عهده تحقيق البسمة حتى 2018 وانطلاق «قادرون باختلاف 1».