متحدث مجلس الوزراء: أفرجنا عن سلع بـ6 مليار دولار خلال الشهر الجاري

قال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن القيادة السياسية نجحت في إيجاد حل للأزمة الخاصة بالسلع المتراكمة بالجمارك قبيل نهاية العام الجاري، والتي تباطأ الإفراج عنها طيلة العام، بسبب وجود نقص في المصادر الدولارية، وخلال الشهر الجاري تجاوز ما جرى الإفراج عنه من السلع حد الـ6 مليار دولار.

الإفراج عن المواد الخام سيحل أزمات المصانع

وأضاف خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC»، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، والمذاع على فضائية «DMC»، أنه من ضمن السلع المفرج عنها سلع غذائية وأخرى تمثل مواد خام لازمة لعمل المصانع، ما يزيد من الطاقة الإنتاجية للمصانع التي قللت من طاقتها الإنتاجية نتاج نقص المواد الخام، وأيضا المعروض من السلع، الأمر الذي سيؤثر على أسعار السلع في الأسواق.

واستطرد: «رئيس الوزراء أكد أن الدولة لديها موارد دولارية موجودة بالفعل وأخرى مخطط استقدامها ما يكفي لتلبية كل الاحتياجات خلال عام 2023، ما سيمكنا من تلبية كل الاحتياجات المختلفة للدولة».

وأوضح أن رئيس الوزراء تعهد بمساعدة المستوردين المصريين على الوفاء بالمتأخرات لديهم تجاه الموردين الأجانب، بالتعاون مع البنك المركزي والقطاع المصرفي.