متحدث مجلس الوزراء: مخزون مصر الاستراتيجي من السلع الأساسية آمن بشكل كبير

قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه يجرى الإفراج عن كل السلع المتراكمة في المواني قبل شهر رمضان المقبل، والتي تقدر بقيمة 8.5 مليار دولار.

وأضاف نادر سعد في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة «صدى البلد»، نطمئن الجميع بأن مخزون مصر الاستراتيجي من السلع الأساسية آمن بشكل كبير.

وواصل: «الدولة المصرية مستمرة في تنفيذ معارض بيع السلع بأسعار مخفضة، ومعارض أهلا رمضان سيبدأ بداية شهر يناير المقبل وتستمر حتى شهر رمضان، وهذا يؤكد أن المخزون الاستراتيجي لدينا يسمح بهذا الأمر».

أسعار مخفضة بمعارض أهلا رمضان

وأوضح أن أسعار السلع في معارض أهلا رمضان أقل من مثيلتها في الأسواق بنسب تصل لـ30%.

وأكد أن مخزون مصر الاستراتيجي من السلع الاستراتيجية الأساسية آمن بشكل كبير، ويجرى افتتاح 200 شادر في إطار معارض أهلا رمضان، ويوزع على مستوى المحافظات.

وأفاد بأن الغالبية العظمى من هذه الشوادر تكون جاهزة اعتبارا من غدا أول يناير، موضحا أنه يجرى توفير السلع الأساسية سواء كانت أرز أو سكر أو زيت في هذه الشوادر وبأسعار مخفضة.

وأوضح أن الدولة توفر السلع الأساسية، متابعا: «نطمئن المواطن بتواجد السلع في مختلف منافذ الدولة ولا داعي للذعر».