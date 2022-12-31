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رئيس النمسا: بابا الفاتيكان الراحل اهتم بتعزيز الحوار بين الأديان

كتب:

أ ش أ
10:28 م | السبت 31 ديسمبر 2022
البابا بنديكت السادس عشر

البابا بنديكت السادس عشر

أعرب الرئيس النمساوي الكسندر فان دير بيلين عن تأثره بشدة بوفاة البابا الفخري للفاتيكان بنديكت السادس عشر، مشيرا إلى ارتباطه بالنمسا بشكل وثيق.

وقال الرئيس النمساوي، في تصريح له اليوم، إنه بالنيابة عن بلاده وأيضًا شخصيًا يود الإعراب عن خالص التعازيّ القلبية لكل محبي البابا الراحل.

وأضاف الرئيس النمساوي أنه من خلال وساطته المحايدة والسرية في العديد من حالات الأزمات نجح البابا بنديكت السادس عشر في التأثير الإيجابي على السياسة الخارجية للكرسي الرسولي، حيث اهتم بشكل خاص بتعزيز أهمية الحوار بين الأديان والثقافات المختلفة.

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