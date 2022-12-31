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جنازة البابا بنديكتوس السادس عشر 5 يناير.. ويترأسها بابا الفاتيكان

كتب:

محمد علي حسن
01:40 م | السبت 31 ديسمبر 2022
البابا فرنسيس - بابا الفاتيكان

البابا فرنسيس - بابا الفاتيكان

أفادت قناة «يورو نيوز» في نبأ عاجل، أنَّ البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان سيترأس جنازة البابا بنديكتوس السادس عشر في 5 يناير المقبل.

وكان الفاتيكان، أعلن وفاة بابا الفاتيكان السابق، بنديكتوس السادس عشر إذ قال مدير الإعلام لدى الكرسي الرسولي ماتيو بروني في بيان «يؤسفني أن أعلن أن البابا الفخري بنديكتوس السادس عشر قد توفي اليوم عند الساعة 9.34 في دير ماتر إكليسيا في الفاتيكان، وسيتمّ الإعلان عن مزيد من المعلومات في أقرب وقت ممكن».

وكانت صحة البابا بنديكتوس السادس عشر هشة منذ سنوات، وتدهورت في الأيام الماضية، لكن الفاتيكان أعلن الجمعة أن وضعه «مستقر» وأنه شارك في قداس من غرفته الخميس.

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بقلم محمد علي حسن