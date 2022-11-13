وزيرة الثقافة تنعى الموسيقار الكبير محمد سلطان: أحد فرسان الزمن الجميل

نعت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، الموسيقار الكبير محمد سلطان، والذي وافته المنية مساء اليوم.

أثرى الساحة الفنية بالعشرات من الألحان

وقالت وزيرة الثقافة ناعية الفقيد إن الراحل أحد فرسان الزمن الجميل والذي ترجَّل عن صهوة جواده، بعد أن أثرى الساحة الفنية بالعشرات من الألحان، التي تركت بصمة خالدة في ذاكراتنا جميعا.

وقدمت وزيرة الثقافة خالص العزاء لأسرة الفقيد، متمنية الصبر والسلوان لكل عائلته وتلاميذه ومحبيه.