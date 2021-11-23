راجح داوود في عيد ميلاده الـ67 .. أبرز المعلومات عن الموسيقار الكبير

يوافق اليوم، عيد ميلاد الدكتور راجح داوود‏‏، الموسيقار الكبير، المولود في عام 1954 بالقاهرة، وأحد أهم واضعي الموسيقى التصويرية للأفلام في السينما المصرية، وهو مؤلف موسيقي وأستاذ بالمعهد العالي للموسيقى.

حصل على بكالوريوس الكونسرفتوار في التأليف الموسيقي، عام 1977، عمل معيدا بالمعهد عام 1978، ثم حصل على دبلوم الدراسات العليا، وشهادة الفنون العليا من أكاديمية فيينا للموسيقى، ‏وهما أعلى مؤهل تمنحه أكاديمية فيينا في مجال التأليف الموسيقى (دكتوراه).‏

أعمال راجح داوود

تحمل موسيقاه لمحات فلسفية وصوفية وتأملية، قل وجودها في موسيقي تصويرية لأفلام سينمائية.

يدرس حاليا، في قسم التأليف والقيادة بالمعهد العالي للموسيقى «الكونسرفتوار»، وكذلك ‏بالمعهد العالي للسينما والإشراف على وحدة التأليف الموسيقى بالمبنى المركزي للوحدات التعليمية ‏بأكاديمية الفنون.‏

الأنشطة الفنية والمهرجانات

- أسس أروكسترا الهناجر للوتريات، وتولى قيادتها في الفترة من 1994 إلى 1999، حسب الموقع الرسمي للمجلس الأعلى للثقافة.

‏‏- شارك في المهرجان السنوى لموسيقى البحر الأبيض المتوسط في باليرمو بإيطاليا عامى 1997 و‏‏1998.‏

‏- شارك مع أوركسترا أوبرا القاهرة في مهرجان مارنار الموسيقى، عام 1999.‏

الهيئات التي ينتمى إليها

- عضو لجنة التحكيم في المسابقة الدولية للموسيقى المعاصرة التي تقام سنويا بمدينة روما، عام ‏‏2001.‏

‏- عضو في بعض لجان التحكيم الموسيقية الخاصة بالمجلس الأعلى للثقافة منذ عام 2001.‏

‏- مقرر لجنة الموسيقى والأوبرا والباليه بالمجلس الأعلى للثقافة حاليا.‏

الأعمال الفنية والمؤلفات

له العديد من المؤلفات الموسيقية من بينها: لمحة مصرية للأوركسترا، رقصتان للفلوت والأوركسترا ‏الوتري، رقصتان للفلوت والبيانو، صعود الروح للأوركسترا الوترى، صوت نسائي، نصر السماء، إهداء شهداء 25 يناير، قام بعمل موسيقى المسلسل (الصفعة) عن قصة من المخابرات المصرية 2012

الجوائز والأوسمة

- جائزة الدولة التشجيعية في الفنون من المجلس الأعلى للثقافة، عام 1996.‏

‏- جائزة في المهرجان القومى للسينما الروائية.‏

‏- جائزة في مهرجان الإسكندرية السينمائي.‏

‏- جائزة الدولة للتفوق في الفنون من المجلس الأعلى للثقافة، عام 2003

- جائزة الدولة التقديرية في الفنون 2021.