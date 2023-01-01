جدعنة الشراقوة.. أهالي قرية «التلين» يجمعون 650 كيس دم في 6 ساعات

في شوارع ضيقة يحدها من الجانبين منازل أسمنتية مكونة من عدة طوابق، يسير شباب وفتيات بين الحين والآخر يتوجهون إلى مقر حملات التبرع بالدم، التي انتشرت في أنحاء قرية التلين التابعة لمركز منيا القمح، من أجل التبرع بدمائهم لمساعدة المرضى وتوفير رصيد جيد من أكياس الدم لأهالي القرية ببنك الدم الإقليمي بمدينة الزقازيق.

الإقبال على التبرع بالدم

«الإقبال على التبرع كان كبيرا، وجمعنا 650 كيس كدم خلال 6 ساعات فقط»، بتلك الكلمات بدأ محمد سعيد عبد الباسط، نائب رئيس مجلس إدارة مركز شباب التلين، حديثه معنا، وتابع: «نظم حملة التبرع بالدم شباب حملة التلين قرية نموذجية، بالتعاون مع الجمعيات الأهلية، ورواد العمل بالقرية بالتنسيق مع بنك الدم الإقليمي بالأحرار وبنك دم منيا القمح».

إطلاق المبادرة منذ عام 2014

وأوضح أن المبادرة بدأت منذ عام 2014، ويتم تنظيمها مرتين أو مرة خلال السنة، ويشارك في التنظيم شباب وفتيات القرية، لافتا إلى أنه تم تنظيم حوار مجتمعي لتوعية الأهالي بضرورة التبرع لمساعدة المرضى من جهة، وحتى يكون لدي القرية رصيد من أكياس الدم لدي بنك الدم.

شباب وفتيات القرية يشاركون في التنظيم

أضاف المهندس أحمد صلاح عمران منسق المتطوعين عن حملة شباب التلين، أنه يتم استقبال المختصين بسحب الدم، ويتمركزون في مناطق محددة بالقرية ويتم تشكيل لجان من الشباب والفتيات كل لجنة تضم 10 أفراد وذلك من أجل تنظيم عملية التبرع.

ولفت إلى أنه في حال احتياج أي من أهالي القرية لأكياس دم، يتم التواصل مع الشباب في حملة التبرع ويحصل على بون ويتوجه إلى بنك الدم ويحصل على الدم الذي يحتاجه.