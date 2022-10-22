أقارب مصابي حادث سير بسوهاج يناشدون المواطنين التبرع بالدم لإنقاذ ذويهم

ناشد أهالي مصابي حادث سوهاج الذي أسفر عن إصابة 6 أشخاص من عائلة واحدة ومصرع 5 آخرين نتيجة تصادم 4 سيارات، الشباب بالمحافظة للتبرع بالدم لإنقاذ ذويهم.

مناشدة للتبرع بالدم

وقال علي عوض، ابن عم المصابين، لـ«الوطن»، إنه ناشد الأهالي من طلاب الجامعة والشباب وغيرهم بالتوجه لمستشفى سوهاج الجامعي للتبرع بالدم للمصابين لسرعة إنقاذهم.

وأضاف حسام أشرف، نجل عمومة المصابين أيضا، أنه يتم التبرع بالدم لصالح المصابين بمستشفى سوهاج الجامعي، مؤكدا استقرار الحالات نسبيا، وحاجة شخصين شقيقين لجراحات، طالبا من الجميع الدعاء للمصابين بالشفاء، خاصة أنه لم يتم إخبارهم حتى الآن بوفاة 3 من ذويهم بينهم طفلهم ووالدتهم.

إخطار بحادث تصادم

وكان قد تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش، إخطارا من اللواء محمد زين، مديرإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، يفيد وقوع حادث تصادم بين 4 سيارات بينهم سيارتين ميكروباص وسيارة نقل وأخرى «تمناية» بناحية نجوع مازن بمركز دار السلام بمحافظة سوهاج.

وانتقلت على الفور وحدة بحث جنائي لموقع الحادث و4 سيارات إسعاف لنقل المصابين والضحايا، وتبين مصرع 4 أشخاص وإصابة 7 آخرين، بينهم ضحايا من أسرة واحدة.

وأسفر الحادث عن مصرع «ياسر عيد جعفر» والطفل «إلياس محمود عبدالعال محمد رضوان» و«أمنية محمود» وقريبتها «عزيزة محمد»، وجميعهم من قرية المجابرة بمركز جرجا بمحافظة سوهاج.