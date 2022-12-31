تفاصيل الفيلم العربي القصير «الجريمة زد».. عمر يحيى: سيُعرض بداية 2023

يعمل عدد من الفنانين الشباب خريجي عدد من الجامعات المصرية، ومنها المعهد العالي للفنون المسرحية، في تصوير فيلم قصير جديد سيظهر فيه عدد من الشباب بمختلف الدول العربية، حيث اختاروا له اسم «الجريمة زد».

الفيلم سيُعرض بداية عام 2023

وكشف الفنان عمر يحيى، تفاصيل الفيلم العربي القصير «الجريمة زد»، وهو الفيلم الجاري تصويره خلال الفترة الحالية، وذلك تمهيدا للعرض مع بدايات العام المقبل 2023.

الفيلم من نوعية الأفلام القصيرة

وقال «يحيى»، في تصريح لـ«الوطن»، إن الفيلم هو من نوعية الأفلام القصيرة والتي لا تتجاوز مدتها الـ30 دقيقة على أقصى تقدير، مشيرا إلى أن الفيلم تدور قصته في إطار من التشويق والإثارة.

وأوضح الفنان الشاب أن قصة الفيلم تدور حول قاتل يقوم بعدد من جرائم القتل المتتالية، في حين تعجز الشرطة في كشف غموض مرتكب تلك الحوادث بسبب ذكاء الفاعل وعدم تركه لأي أثر خلفه.

وأشار «يحيى» إلى أن ذروة الأحداث الخاصة بالفيلم القصير الجديد تبدأ عندما يضطر اثنان من المحققين في طلب المساعدة من قاتل متسلسل شهير آخر من أجل القبض على القاتل المحترف، والذي يحاول تقليده من أجل القبض عليه وإيقاف جرائمه، بينما ستكون النهاية مفاجأة وغير متوقعة للمشاهدين بعد وقوعه في إحدى المصايد التي دبرتها له الشرطة من أجل الإيقاع به.

وأعرب الفنان عمر يحيى، عن آماله في أن ينال الفيلم إعجاب المشاهدين وذلك عقب الانتهاء منه وعرضه، تمهيدا للمشاركة به في مختلف المهرجانات المحلية والعربية.